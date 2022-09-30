30 сентября 2022

Хоккейный клуб из ХМАО выиграл матч в ВХЛ

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Хоккей Югра-Сибирь. Ханты - Мансийск, хк югра
Голы Югры забили Егор Степанов, Владислав Лукин и Владислав Шутов Фото:

ХК «Югра» из Ханты-Мансийска обыграл на своем льду пензенский «Дизель» в рамках PARI — Всероссийской хоккейной лиги. Об этом сообщают соцсети команды.

«Со счетом 3:1 обыграли пензенский „Дизель“. В нашей команде забили голы Егор Степанов, Владислав Лукин, а в пустые ворота в концовке матча забросил Владислав Шутов», — уточнили в официальной группе клуба во «ВКонтакте».

Ранее ХК «Югра» из Ханты-Мансийска обыграла хоккейный клуб «Рубин» со счетом 0:2. Матч проходил на площадке Дворца спорта.

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ХК «Югра» из Ханты-Мансийска обыграл на своем льду пензенский «Дизель» в рамках PARI — Всероссийской хоккейной лиги. Об этом сообщают соцсети команды. «Со счетом 3:1 обыграли пензенский „Дизель“. В нашей команде забили голы Егор Степанов, Владислав Лукин, а в пустые ворота в концовке матча забросил Владислав Шутов», — уточнили в официальной группе клуба во «ВКонтакте». Ранее ХК «Югра» из Ханты-Мансийска обыграла хоккейный клуб «Рубин» со счетом 0:2. Матч проходил на площадке Дворца спорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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