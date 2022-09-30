Хоккейный клуб из ХМАО выиграл матч в ВХЛ

Голы Югры забили Егор Степанов, Владислав Лукин и Владислав Шутов Фото: Александр Елизаров © URA.RU

ХК «Югра» из Ханты-Мансийска обыграл на своем льду пензенский «Дизель» в рамках PARI — Всероссийской хоккейной лиги. Об этом сообщают соцсети команды.

«Со счетом 3:1 обыграли пензенский „Дизель“. В нашей команде забили голы Егор Степанов, Владислав Лукин, а в пустые ворота в концовке матча забросил Владислав Шутов», — уточнили в официальной группе клуба во «ВКонтакте».

Ранее ХК «Югра» из Ханты-Мансийска обыграла хоккейный клуб «Рубин» со счетом 0:2. Матч проходил на площадке Дворца спорта.