В Челябинске выставлено на торги имущество предприятия-банкрота

02 октября 2022 в 04:38 Размер текста - 17 +

Предприятие выпускало стальные шарики для извлечения железа и меди из руды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Копейске Челябинской области выставлено на торги имущество компании ООО Копейский производственный комплекс «НИСМА» на сумму более 148 миллионов рублей. Соответствующий лот, включающий 489 наименований различного вида имущества, размещен на сайте «Торги России». «В состав Лота входят 489 единиц наименования имущества должника, в том числе: 75 объектов „Основных средств“ на сумму: 135 млн. рублей, 413 наименований „Запасы“ на сумму 13 млн рублей, товарный знак на сумму 364,4 тысячи рублей, на общую сумму 148 638 949,54 рублей. Организатором торгов выступает арбитражный управляющий Александр Редькин, заявки принимаются с 5 октября», — сообщается в сопутствующей лоту информации. В основных активах предприятия значатся семь производственных зданий, построенных в 2012 году и позднее, два сооружения и два земельных участка. В рамках процедуры банкротства было описано все имущество, включая веник, чайник и карту Африки. Компания «Нисма» была зарегистрирована в 2011 году, уставной капитал составляет 10 тысяч рублей. Владельцами являются Сергей Панфилов, Николай Рубаев и Максим Фролов. Основным видом продукции значились стальные мелющие тела, которые использовались для извлечения железа и меди из руды, а также в производстве цемента и газобетона.

В Копейске Челябинской области выставлено на торги имущество компании ООО Копейский производственный комплекс «НИСМА» на сумму более 148 миллионов рублей. Соответствующий лот, включающий 489 наименований различного вида имущества, размещен на сайте «Торги России». «В состав Лота входят 489 единиц наименования имущества должника, в том числе: 75 объектов „Основных средств“ на сумму: 135 млн. рублей, 413 наименований „Запасы“ на сумму 13 млн рублей, товарный знак на сумму 364,4 тысячи рублей, на общую сумму 148 638 949,54 рублей. Организатором торгов выступает арбитражный управляющий Александр Редькин, заявки принимаются с 5 октября», — сообщается в сопутствующей лоту информации. В основных активах предприятия значатся семь производственных зданий, построенных в 2012 году и позднее, два сооружения и два земельных участка. В рамках процедуры банкротства было описано все имущество, включая веник, чайник и карту Африки. Компания «Нисма» была зарегистрирована в 2011 году, уставной капитал составляет 10 тысяч рублей. Владельцами являются Сергей Панфилов, Николай Рубаев и Максим Фролов. Основным видом продукции значились стальные мелющие тела, которые использовались для извлечения железа и меди из руды, а также в производстве цемента и газобетона.