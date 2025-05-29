Почему в Челябинске снизились цены на стройматериалы

В Челябинске в мае по сравнению с апрелем 2025 года цены на стройматериалы продолжают снижаться. За месяц их стоимость в среднем снизилась на 10%, рассказал URA.RU директор по маркетингу и развитию сети «Добрострой» Андрей Романков.
«В Челябинске за месяц цены на стройматериалы снизились на 10%. Это связано с укреплением рубля, так как часть товаров все равно закупается за рубежом. Упали цены на такие позиции, как декоративная сантехника, декоративное освещение, инструменты ручные, электрические, люстры и тому подобное, сезонка», — сообщил Романков.
Также подешевели цены и на строительные услуги, рассказал брокер по коммерческой недвижимости компании «Дан недвижимость» Кирилл Домрачев. Специалист отметил, что собственники челябинских производств в связи с такой ситуацией строят склады площадью до 500 квадратных метров в удобных локациях, но уже с другой ценностью. Снижение цен на строительные услуги в городе обусловлены кризисом в строительной отрасли.
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