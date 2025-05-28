В Миассе Челябинской области новый жилой комплекс комфорт-класса построят в третьем квартале 2025 года. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.
«Строительство нового жилого комплекса комфорт-класса в Миассе Челябинской области в микрорайоне Спортивный на улице Карпова. Застройщик — ООО СЗ «Уралавтострой», — сообщили в пресс-службе единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).
Как отмечается на сайте, строить новый жилой комплекс начали четыре года назад. ЖК Miass-city будет состоять из двух 11-этажных домов общей жилой площадью 7000 квадратных метров.
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