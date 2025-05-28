28 мая 2025

В Миассе построят новый высотный ЖК комфорт-класса. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый ЖК будет состоять из двух 11-этажных домов
Новый ЖК будет состоять из двух 11-этажных домов Фото:

В Миассе Челябинской области новый жилой комплекс комфорт-класса построят в третьем квартале 2025 года. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.

«Строительство нового жилого комплекса комфорт-класса в Миассе Челябинской области в микрорайоне Спортивный на улице Карпова. Застройщик — ООО СЗ «Уралавтострой», — сообщили в пресс-службе единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

Как отмечается на сайте, строить новый жилой комплекс начали четыре года назад. ЖК Miass-city будет состоять из двух 11-этажных домов общей жилой площадью 7000 квадратных метров.

Новый ЖК построят в третьем квартале 2025 года
Новый ЖК построят в третьем квартале 2025 года
Фото:

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В Миассе Челябинской области новый жилой комплекс комфорт-класса построят в третьем квартале 2025 года. Об этом сообщается на сайте о недвижимости. «Строительство нового жилого комплекса комфорт-класса в Миассе Челябинской области в микрорайоне Спортивный на улице Карпова. Застройщик — ООО СЗ «Уралавтострой», — сообщили в пресс-службе единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). Как отмечается на сайте, строить новый жилой комплекс начали четыре года назад. ЖК Miass-city будет состоять из двух 11-этажных домов общей жилой площадью 7000 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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