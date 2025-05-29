Челябинские бизнесмены обошли конкурентов со всей страны и получили по миллиону

В Челябинской области три компании обошли конкурентов, получив по миллиону в премии «Сбера» за успехи в малом бизнесе. Как URA.RU рассказали в пресс-службе банка, всего победителями федерального этапа стали 100 участников.
«Три предпринимателя из Челябинской области стали победителями всероссийского конкурса „Сбера“. Они получили по одному миллиону рублей на развитие бизнеса», — пояснили URA.RU в банке.
Победили в конкурсе «Мой любимый бизнес» магазин детской одежды «Малышок» Ольги Доркиной из Чебаркуля, велосалон «Спорт дома» Евгения Хохлова из Челябинска и отель «ФонГрад» Александра Хазимова на озере Тургояк.
«Мы получили гораздо больше, чем награду в миллион рублей: признание усилий, веру в наши идеи и поддержку. Победа в конкурсе „Сбера“ и премия помогут развитию нашего онлайн-магазина спорттоваров», — сказал Хохлов.
Организаторы конкурса оценили проекты по отзывам клиентов и провели опросы потребителей. Сотню финалистов федерального уровня выбрали из 1,1 тысячи победителей регионального этапа. Оценку представленных проектов жюри дало в сферах ресторанного бизнеса, торговли на маркетплейсах, гостиниц и туризма, розницы, пищевой промышленности, сферы красоты, сельского хозяйства, производства, спорта с образованием и развитием. Всего было 10 номинаций.
Челябинское НПО «РТС» завоевало признание на региональном уровне. Директор компании Александр Долматов пояснил URA.RU, что для него оценка работы стала успешным результатом усилий всего коллектива.
Победа челябинцев стала не первой за двухлетнюю историю существования конкурса. В апреле 2024 года на подиум за наградой в Москве вышел представитель миасского отеля «Крутики» Вячеслав Лукьянов.
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