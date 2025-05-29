Изъятый у сына челябинского экс-губернатора бизнес снова продается

Изъятый у сына Александра бывшего челябинского губернатора Бориса Дубровского пакет акций компании «ИК „Профит“» снова выставили на продажу. Как следует из данных «Федресурса», стоимость актива осталась прежней.
«Лот — пакет акций АО „Инвестиционная компания „Профит“ в размере 25%. Согласно уставу, акционеры и общество имеют право на преимущественное право покупки“, — отметил в объявлении финансовый управляющий Павел Стешенцев.
Первоначальная цена установлена на уровне 181,458 млн рублей. Однако она будет снижаться. Каждые три дня стоимость будет сокращаться на 5% от исходной. Прием заявок для участия в аукционе начнется 26 июня и продлится до 22 августа. Победителем признают того, кто для соответствующего периода предложит наибольшую цену. Как только это определится, дальнейший прием заявок закончится.
Положение о продаже актива кредиторы утвердили в августе 2024 года. Попытки реализовать имущество за 201,6 млн рублей начались в феврале. Заявки принимали до апреля, но ничего не вышло: желающих приобрести долю в бизнесе не обнаружилось. Сразу же Стешенцев объявил о новом аукционе, но и он завершился провалом. Даже подешевев почти на 20 млн рублей, актив не нашел покупателя.
Ценные бумаги начали продавать, поскольку владелец обанкротился. А до того, как Дубровский-младший акции приобрел, ими владел брат Сергей председателя Совета директоров ММК Виктора Рашникова. После смерти предыдущего собственника его наследники пытались оспорить сделку купли-продажи, однако результата не добились. Компания «ИК „Профит“» владеет сетью АЗС в южной части региона.
Представители семьи Дубровских со СМИ не общаются. Если они изъявят желание, URA.RU готово предоставить возможность для публикации их позиции.
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