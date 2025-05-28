Челябинцы нашли способ жить в тепле и платить за него на 40% меньше

Жители десяти домов Челябинска нашли способ платить за тепло меньше, а получать его больше. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Ростелеком», участие в проекте помогло челябинцам сэкономить 18,5 млн рублей.
«Новое оборудование, установленное в рамках энергосервисного контракта, создало комфортные условия для жильцов, позволив им сократить расходы на отопление до 40%. За три года пилотного проекта собственники квартир в десяти домах сэкономили более 18,5 млн рублей», — пояснили URA.RU в «Ростелекоме».
Председатель совета одного из домов Петр Макрушин отметил, что если раньше он за отопление зимой платил около 3,6 тысячи рублей, то сейчас ежемесячные траты — 1,5 тысячи рублей. Работа техники основана на датчиках, установленных как снаружи, так и внутри здания. Это позволило автоматизировать регулирование температуры в квартирах. Оборудование подстраивается под изменение погодных условий, предотвращая излишний расход энергии и перегрев комнат. Данные о работе системы отопления отслеживаются в режиме реального времени, что обеспечивает быструю реакцию на возможные сбои.
«Продолжим модернизацию системы отопления в многоквартирных жилых домах Челябинска и области, внедряя умные технологии. В ближайшие годы планируем оснастить оборудованием свыше 100 домов для повышения комфорта челябинцев», — сказал директор челябинского филиала «Ростелекома» Евгений Макагонов.
Чтобы разместить подобный комплекс, жильцам надо провести общее собрание и принять решение о необходимости установки энергосберегающего оборудования. Как пояснил URA.RU гендиректор компании «Веста-Сервис» Альберт Сарбулатов, результаты голосования жильцам следует передать подрядной организации, после чего будет заключен энергосервисный договор и начнется монтаж оборудования.
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