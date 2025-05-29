В Копейске построят новую автомобильную дорогу

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Планируется возвести асфальтированную дорогу к детскому саду
Планируется возвести асфальтированную дорогу к детскому саду Фото:

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, построят новую дорогу к детскому саду по улице Жданова. Проект одобрила экспертная организация «Экспертиза проектов и результатов инженерных изысканий» 29 мая, сообщается на сайте госреестра.

«Строительство автомобильной дороги к детскому саду по улице Жданова, город Копейск. Экспертная организация „Экспертиза проектов и результатов инженерных изысканий. Застройщик — муниципальное учреждение Копейского городского округа „Управление строительства““, — сообщается на сайте.

Также в мае 2025 года в Копейске полным ходом идет ремонт дорог. Дорожниками «Облдорстроя» уже сделан ямочный ремонт на участках дорог на 4-й Пятилетке, Артиллерийской и перекрёстке Кирова–Федячкина.

Сейчас ремонтируют участок на улице Кузнецова — асфальт уложат на неделе. Далее — отремонтируют улицы Дундича и Меховова. Следом последует ремонт улицы 19-й Партсъезда, Потанинской и участка между улицей Кирова и СНТ.

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В Копейске, городе-спутнике Челябинска, построят новую дорогу к детскому саду по улице Жданова. Проект одобрила экспертная организация «Экспертиза проектов и результатов инженерных изысканий» 29 мая, сообщается на сайте госреестра. «Строительство автомобильной дороги к детскому саду по улице Жданова, город Копейск. Экспертная организация „Экспертиза проектов и результатов инженерных изысканий. Застройщик — муниципальное учреждение Копейского городского округа „Управление строительства““, — сообщается на сайте. Также в мае 2025 года в Копейске полным ходом идет ремонт дорог. Дорожниками «Облдорстроя» уже сделан ямочный ремонт на участках дорог на 4-й Пятилетке, Артиллерийской и перекрёстке Кирова–Федячкина. Сейчас ремонтируют участок на улице Кузнецова — асфальт уложат на неделе. Далее — отремонтируют улицы Дундича и Меховова. Следом последует ремонт улицы 19-й Партсъезда, Потанинской и участка между улицей Кирова и СНТ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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