В Копейске построят новую автомобильную дорогу

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, построят новую дорогу к детскому саду по улице Жданова. Проект одобрила экспертная организация «Экспертиза проектов и результатов инженерных изысканий» 29 мая, сообщается на сайте госреестра.
«Строительство автомобильной дороги к детскому саду по улице Жданова, город Копейск. Экспертная организация „Экспертиза проектов и результатов инженерных изысканий. Застройщик — муниципальное учреждение Копейского городского округа „Управление строительства““, — сообщается на сайте.
Также в мае 2025 года в Копейске полным ходом идет ремонт дорог. Дорожниками «Облдорстроя» уже сделан ямочный ремонт на участках дорог на 4-й Пятилетке, Артиллерийской и перекрёстке Кирова–Федячкина.
Сейчас ремонтируют участок на улице Кузнецова — асфальт уложат на неделе. Далее — отремонтируют улицы Дундича и Меховова. Следом последует ремонт улицы 19-й Партсъезда, Потанинской и участка между улицей Кирова и СНТ.
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