В Челябинске стартовал сезон окрошки

В Челябинске с наступлением жары в меню заведений начали появляться как классические, так и авторские варианты окрошки. Где найти летний суп с говядиной, айраном, по-восточному и с классическим составом — рассказывает URA.RU.
Окрошку с фермерской говядиной предлагают в ресторане «Журавлина». Там за порцию просят 390 рублей. Мясной вариант летнего супа предлагают в заведении «Другой бар — Есенин» за 450 рублей. В состав включили копченую колбасу и стейк из свинины.
В ресторане «Старый Ереван» классический вариант на домашнем квасе подают с говядиной и зеленью за 375 рублей. За 330 рублей можно попробовать армянскую интерпретацию на основе тана. Подается блюдо в стакане.
Ресторан «PRO.Хинкали» предлагает порцию окрошки за 570 рублей. В составе — говядина, а в качестве заправки можно выбрать квас или айран. Вариант на айране, но с колбасой и пряностями за 249 рублей подают в ресторане «Своя компания». Там же вариант «по-русски» за ту же цену готовят с перепелиными яйцами и зеленью.
В ресторане «Шафран» стоимость окрошки с говядиной обозначили в 420 рублей, в заведении Barabaresco — 430, а в «Уральских пельменях» — в 390. За эту же цену классическую окрошку с колбасой можно заказать в ресторане Allu. В баре «Дабл эль» окрошка обойдется уже в 550 рублей, а в «Шашлыкофф» — 272 рубля.
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