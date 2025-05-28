28 мая 2025

Депутат челябинского парламента Колесникова получила удостоверение участника боевых действий. Видео

Облвоенком Максуров вручил удостоверение участника СВО Лене Колесниковой
© Служба новостей «URA.RU»
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Под аплодисменты депутатов полковник Андрей Максуров вручил Лене Колесниковой букет и удостоворение участника СВО
Под аплодисменты депутатов полковник Андрей Максуров вручил Лене Колесниковой букет и удостоворение участника СВО Фото:

Депутат заксобрания Челябинской области Лена Колесникова получила удостоверение участника СВО. Документ вручил ей на сессии парламента областной военком Андрей Максуров, передает корреспондент URA.RU.

«Удостоверение участника боевых действий вручается Колесниковой Лене Рафиковне. В составе подразделения БАРС-3 она в качестве оператора БПЛА находилась на линии боевого соприкосновения и с честью выполняла боевые задачи», — объявил Максуров под аплодисменты зала.

Колесникова подписала контракт с Минобороны РФ в феврале 2024 года, отправившись на фронт как доброволец. По возвращении она прошла курс реабилитации и лечения, вернувшись в политику. Осенью прошлого года ее наградили за проявленный героизм при участии в СВО орденом «За боевые заслуги перед Запорожской областью». Награду на заседании вручил спикер ЗСО Олег Гербер.

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Депутат заксобрания Челябинской области Лена Колесникова получила удостоверение участника СВО. Документ вручил ей на сессии парламента областной военком Андрей Максуров, передает корреспондент URA.RU. «Удостоверение участника боевых действий вручается Колесниковой Лене Рафиковне. В составе подразделения БАРС-3 она в качестве оператора БПЛА находилась на линии боевого соприкосновения и с честью выполняла боевые задачи», — объявил Максуров под аплодисменты зала. Колесникова подписала контракт с Минобороны РФ в феврале 2024 года, отправившись на фронт как доброволец. По возвращении она прошла курс реабилитации и лечения, вернувшись в политику. Осенью прошлого года ее наградили за проявленный героизм при участии в СВО орденом «За боевые заслуги перед Запорожской областью». Награду на заседании вручил спикер ЗСО Олег Гербер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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