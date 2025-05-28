Депутат заксобрания Челябинской области Лена Колесникова получила удостоверение участника СВО. Документ вручил ей на сессии парламента областной военком Андрей Максуров, передает корреспондент URA.RU.
«Удостоверение участника боевых действий вручается Колесниковой Лене Рафиковне. В составе подразделения БАРС-3 она в качестве оператора БПЛА находилась на линии боевого соприкосновения и с честью выполняла боевые задачи», — объявил Максуров под аплодисменты зала.
Колесникова подписала контракт с Минобороны РФ в феврале 2024 года, отправившись на фронт как доброволец. По возвращении она прошла курс реабилитации и лечения, вернувшись в политику. Осенью прошлого года ее наградили за проявленный героизм при участии в СВО орденом «За боевые заслуги перед Запорожской областью». Награду на заседании вручил спикер ЗСО Олег Гербер.
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