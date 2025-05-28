В Челябинской области появятся 12 новых пляжей

В Челябинской области в этом сезоне откроют 12 новых оборудованных пляжей. Об этом сообщил министр общественной безопасности региона Александр Гриб.
«В этом году планируется обустроить еще 12 пляжей. Новые зоны отдыха появятся в Карабаше, Кыштыме, Снежинске, Троицке, а также Еткульском, Карталинском, Каслинском, Красноармейском, Кунашакском и Нагайбакском районах», — сообщил Гриб. Его слова цитирует пресс-служба правительства Челябинской области в telegram-канале.
Власти региона также приняли решение усилить контроль за соблюдением правил безопасного поведения на воде и организовать профилактическую работу с жителями. По поручению губернатора, муниципалитеты должны обеспечить постоянное информирование населения о мерах безопасности и проводить разъяснительные акции на пляжах и вблизи водоемов.
Реализация программы по созданию новых пляжей направлена на снижение количества несчастных случаев на воде и повышение качества летнего отдыха для жителей Южного Урала. Открытие новых благоустроенных зон отдыха позволит увеличить доступность безопасных мест для купания в регионе.
Глава Челябинска Алексей Лошкин ранее поручил усилить меры безопасности не только на муниципальных, но и на частных пляжах города. Такое заявление сделано на аппаратном совещании в мэрии. Также в Чебаркульском районе, который считается курортным, объявили о начале купального сезона с 1 июня.
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