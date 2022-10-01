В Пермском крае достали тело рыбака из озера, поиски второго продолжаются

Спасатели продолжают поиски второго рыбака (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

О местонахождении двух друзей, которые отправились на рыбалку на озеро недалеко от Очера (Пермский край), не было ничего известно с 30 сентября. Спустя день местные жители и волонтеры организовали поиски пропавших. К ним позже присоединились прикамские спасатели.

«2 октября в 19:05 поступила информация о происшествии в акватории Очерского пруда. На месте работали силы и средства от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в количестве 15 человек личного состава и три единицы техники. От МЧС России силы и средства не привлекались. К сожалению, имеется погибший», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Согласно данным издания «КП-Пермь», это один из пропавших рыбаков был обнаружен погибшим. Информация подтверждается публикацией в группе поискового отряда «Регион59» в соцсети «ВКонтакте». В настоящий момент поиски второго мужчины продолжаются.

О том, что в Пермском крае в реке Ирень утонул мужчина, URA.RU писало в конце сентября. В краевом управлении МЧС напоминают, залогом безопасности каждого человека является выполнение правил надлежащего поведения на воде и дисциплина пребывания около водоема.