01 октября 2022
30 сентября 2022

В Пермском крае достали тело рыбака из озера, поиски второго продолжаются

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения спасателей МЧС Курган, спасатели мчс, водолаз
Спасатели продолжают поиски второго рыбака (архивное фото) Фото:

О местонахождении двух друзей, которые отправились на рыбалку на озеро недалеко от Очера (Пермский край), не было ничего известно с 30 сентября. Спустя день местные жители и волонтеры организовали поиски пропавших. К ним позже присоединились прикамские спасатели.

«2 октября в 19:05 поступила информация о происшествии в акватории Очерского пруда. На месте работали силы и средства от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в количестве 15 человек личного состава и три единицы техники. От МЧС России силы и средства не привлекались. К сожалению, имеется погибший», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Согласно данным издания «КП-Пермь», это один из пропавших рыбаков был обнаружен погибшим. Информация подтверждается публикацией в группе поискового отряда «Регион59» в соцсети «ВКонтакте». В настоящий момент поиски второго мужчины продолжаются.

О том, что в Пермском крае в реке Ирень утонул мужчина, URA.RU писало в конце сентября. В краевом управлении МЧС напоминают, залогом безопасности каждого человека является выполнение правил надлежащего поведения на воде и дисциплина пребывания около водоема.

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О местонахождении двух друзей, которые отправились на рыбалку на озеро недалеко от Очера (Пермский край), не было ничего известно с 30 сентября. Спустя день местные жители и волонтеры организовали поиски пропавших. К ним позже присоединились прикамские спасатели. «2 октября в 19:05 поступила информация о происшествии в акватории Очерского пруда. На месте работали силы и средства от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в количестве 15 человек личного состава и три единицы техники. От МЧС России силы и средства не привлекались. К сожалению, имеется погибший», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. Согласно данным издания «КП-Пермь», это один из пропавших рыбаков был обнаружен погибшим. Информация подтверждается публикацией в группе поискового отряда «Регион59» в соцсети «ВКонтакте». В настоящий момент поиски второго мужчины продолжаются. О том, что в Пермском крае в реке Ирень утонул мужчина, URA.RU писало в конце сентября. В краевом управлении МЧС напоминают, залогом безопасности каждого человека является выполнение правил надлежащего поведения на воде и дисциплина пребывания около водоема.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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