Киберэксперт Масалович: за бегущими от мобилизации охотятся мошенники и иностранные спецслужбы

Свердловчанам предложили незаконный способ уехать в Казахстан, но эксперт предупредил, чем грозят подобные «услуги» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В telegram-каналах Екатеринбурга начали появляться объявления с предложениями незаконного пересечения границы Казахстана. Анонимные пользователи предлагают свердловчанам, получившим повестку о мобилизации, сбежать за границу. Подобные «услуги» они оценивают в 1700 долларов (около 100 тысяч рублей). Однако эксперт по кибербезопасности Андрей Масалович в разговоре с URA.RU предупредил, что по такой схеме действуют мошенники и спецслужбы.

«Огромное количество предложений, связанных с якобы законным способом избежать мобилизации, появляются в соцсетях. Одна треть случаев — классическое мошенничество, вторая треть — сбор информации о россиянах для украинских и западных спецслужб, особенно если речь идет о мобилизации какого-нибудь узкопрофильного специалиста. А оставшиеся случаи — это не что иное, как желание психологически дестабилизировать общество», — отметил эксперт по кибербезопасности.

Корреспондент URA.RU связался с предполагаемым мошенником и выяснил схему его работы. Аноним потребовал перевести на криптовалютный кошелек предоплату половины суммы — 850 долларов (около 50 тысяч рублей). «Автобус выезжает из Омска, оттуда направляется в поселок Белосток. Знакомые переводят через границу с Казахстаном, ставят штамп. Далее нужно сесть на другой автобус, который едет в Астану», — рассказал собеседник агентства.

При этом «продавец» попросил прислать ему фотографию первой страницы загранпаспорта, которую он «отправит пограничникам, чтобы они знали, что такой человек будет проезжать». «С 21 числа катаемся, казусов не было. Каждые 4 дня выезжаем. Автобус всегда полный, желающих достаточно», — заверил автор объявления.

Предполагаемый мошенник рассказал корреспонденту агентства о своей схеме по нелегальному пересечению границы Скрин: URA.RU

Ранее URA.RU сообщало, что на границе России с Казахстаном и Грузией появились огромные пробки. Автомобилисты вынуждены стоять в них по 10 часов. Некоторые свердловские добровольцы осудили россиян, сбежавших из страны после объявления частичной мобилизации.