Два свердловских депутата Госдумы проигнорировали заседание по вхождению в РФ новых субъектов

Депутаты Госдумы от Свердловской области Антон Шипулин и Зелимхан Муцоев отсутствовали 3 октября в Госдуме на голосовании по законопроектам о вхождении четырех территорий Донбасса в состав РФ. Соответствующая информация появилась на сайте Госдумы.
«Не голосовал», — указано в опции по принятию законопроекта. Шипулин на звонок URA.RU не ответил. Вместо Муцоева URA.RU ответил его помощник, пообещав передать информацию депутату о звонке.
Госдума ратифицировала договоры о присоединении в России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья и Херсонской области. Ранее данное решение поддержали на референдуме жители этих регионов.
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