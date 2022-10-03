Два свердловских депутата Госдумы проигнорировали заседание по вхождению в РФ новых субъектов

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7-е Заседание законодательного собрания Пермского края, Пермь, голосование депутатов, депутат пермь
Антон Шипулин и Зелимхан Муцоев не голосовали за принятие Донбасса, Херсона и Запорожья в состав РФ Фото:
новость из сюжета
Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Депутаты Госдумы от Свердловской области Антон Шипулин и Зелимхан Муцоев отсутствовали 3 октября в Госдуме на голосовании по законопроектам о вхождении четырех территорий Донбасса в состав РФ. Соответствующая информация появилась на сайте Госдумы.

«Не голосовал», — указано в опции по принятию законопроекта. Шипулин на звонок URA.RU не ответил. Вместо Муцоева URA.RU ответил его помощник, пообещав передать информацию депутату о звонке.

Госдума ратифицировала договоры о присоединении в России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья и Херсонской области. Ранее данное решение поддержали на референдуме жители этих регионов.

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Депутаты Госдумы от Свердловской области Антон Шипулин и Зелимхан Муцоев отсутствовали 3 октября в Госдуме на голосовании по законопроектам о вхождении четырех территорий Донбасса в состав РФ. Соответствующая информация появилась на сайте Госдумы. «Не голосовал», — указано в опции по принятию законопроекта. Шипулин на звонок URA.RU не ответил. Вместо Муцоева URA.RU ответил его помощник, пообещав передать информацию депутату о звонке. Госдума ратифицировала договоры о присоединении в России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья и Херсонской области. Ранее данное решение поддержали на референдуме жители этих регионов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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