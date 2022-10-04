Страны НАТО рассорились из-за войны и денег

Германия отклонила требование Польши о репарациях (возмещение убытков — прим. URA.RU) на миллиарды долларов за ущерб, нанесенный во время Второй Мировой войны. Об этом заявила федеральный министр иностранных дел Анналена Бербок.
«Вопрос о репарациях для Германии закрыт», — приводит слова Бербок издание Spiegel. Заявление было сделано на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау в Варшаве.
Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в России - читайте канал @uranews
Германия отклонила требование Польши о репарациях (возмещение убытков — прим. URA.RU) на миллиарды долларов за ущерб, нанесенный во время Второй Мировой войны. Об этом заявила федеральный министр иностранных дел Анналена Бербок. «Вопрос о репарациях для Германии закрыт», — приводит слова Бербок издание Spiegel. Заявление было сделано на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау в Варшаве. Ранее президент Польши Анджей Дуда потребовал возмещения ущерба после Второй мировой войны в виде части территории Украины. Его цитату привел экс-депутат Верховной Рады Илья Кива, отметив, что в качестве репарации Польша хочет получить Львовскую область.