04 октября 2022

Страны НАТО рассорились из-за войны и денег

Германия отклонила требование Польши о компенсации за Вторую Мировую войну
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии
Германия отказалась предоставлять Польше миллиарды долларов после войны Фото:

Германия отклонила требование Польши о репарациях (возмещение убытков — прим. URA.RU) на миллиарды долларов за ущерб, нанесенный во время Второй Мировой войны. Об этом заявила федеральный министр иностранных дел Анналена Бербок.

«Вопрос о репарациях для Германии закрыт», — приводит слова Бербок издание Spiegel. Заявление было сделано на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау в Варшаве.

Ранее президент Польши Анджей Дуда потребовал возмещения ущерба после Второй мировой войны в виде части территории Украины. Его цитату привел экс-депутат Верховной Рады Илья Кива, отметив, что в качестве репарации Польша хочет получить Львовскую область.

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Германия отклонила требование Польши о репарациях (возмещение убытков — прим. URA.RU) на миллиарды долларов за ущерб, нанесенный во время Второй Мировой войны. Об этом заявила федеральный министр иностранных дел Анналена Бербок. «Вопрос о репарациях для Германии закрыт», — приводит слова Бербок издание Spiegel. Заявление было сделано на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау в Варшаве. Ранее президент Польши Анджей Дуда потребовал возмещения ущерба после Второй мировой войны в виде части территории Украины. Его цитату привел экс-депутат Верховной Рады Илья Кива, отметив, что в качестве репарации Польша хочет получить Львовскую область.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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