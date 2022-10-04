Страны НАТО рассорились из-за войны и денег

Германия отклонила требование Польши о компенсации за Вторую Мировую войну

04 октября 2022 в 22:59 Размер текста - 17 +

Германия отказалась предоставлять Польше миллиарды долларов после войны Фото: Николай Бастриков © URA.RU Германия отклонила требование Польши о репарациях (возмещение убытков — прим. URA.RU) на миллиарды долларов за ущерб, нанесенный во время Второй Мировой войны. Об этом заявила федеральный министр иностранных дел Анналена Бербок. «Вопрос о репарациях для Германии закрыт», — приводит слова Бербок издание Spiegel. Заявление было сделано на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау в Варшаве. Ранее президент Польши Анджей Дуда потребовал возмещения ущерба после Второй мировой войны в виде части территории Украины. Его цитату привел экс-депутат Верховной Рады Илья Кива, отметив, что в качестве репарации Польша хочет получить Львовскую область.

Германия отклонила требование Польши о репарациях (возмещение убытков — прим. URA.RU) на миллиарды долларов за ущерб, нанесенный во время Второй Мировой войны. Об этом заявила федеральный министр иностранных дел Анналена Бербок. «Вопрос о репарациях для Германии закрыт», — приводит слова Бербок издание Spiegel. Заявление было сделано на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау в Варшаве. Ранее президент Польши Анджей Дуда потребовал возмещения ущерба после Второй мировой войны в виде части территории Украины. Его цитату привел экс-депутат Верховной Рады Илья Кива, отметив, что в качестве репарации Польша хочет получить Львовскую область.