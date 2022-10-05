В Турции назвали США настоящим врагом Европы

Ekotrent: главный враг Европы — не Россия, а Америка
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг турции, турция, флаг
Как сообщает турецкое издание, европейские страны будут долго платить за энергоносители высокую цену Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Америка едва не превратила европейские страны в свои «колонии», оказывая на них влияние. А сейчас живет за счет продажи Европе природного газа. Об этом сообщает Ekotrent.

«Говорят, что все европейские государства, особенно Германия, Англия и Франция, находились в процессе отказа от импорта российского газа под влиянием США, и даже чуть не стали американскими колониями», — пишет турецкое издание. Ekotrent также отметило, что страны Европы теперь долгое время будут платить самые высокие в мире цены на энергоносители из-за остановки действия российских газопроводов. «Большинство покупают в США, которые сейчас считаются имперским центром Европы», — добавило издание.

Ранее Вашингтон принял решения убрать ограничения на экспорт природного газа в Европу предстоящей зимой, несмотря на угрозу роста инфляции в стране. Такая мера принимается США, чтобы не усугублять энергетический кризис в Европе.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в России - читайте канал @uranews

Америка едва не превратила европейские страны в свои «колонии», оказывая на них влияние. А сейчас живет за счет продажи Европе природного газа. Об этом сообщает Ekotrent. «Говорят, что все европейские государства, особенно Германия, Англия и Франция, находились в процессе отказа от импорта российского газа под влиянием США, и даже чуть не стали американскими колониями», — пишет турецкое издание. Ekotrent также отметило, что страны Европы теперь долгое время будут платить самые высокие в мире цены на энергоносители из-за остановки действия российских газопроводов. «Большинство покупают в США, которые сейчас считаются имперским центром Европы», — добавило издание. Ранее Вашингтон принял решения убрать ограничения на экспорт природного газа в Европу предстоящей зимой, несмотря на угрозу роста инфляции в стране. Такая мера принимается США, чтобы не усугублять энергетический кризис в Европе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...