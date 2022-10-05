В Турции назвали США настоящим врагом Европы

Ekotrent: главный враг Европы — не Россия, а Америка

05 октября 2022 в 07:53 Размер текста - 17 +

Как сообщает турецкое издание, европейские страны будут долго платить за энергоносители высокую цену Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Америка едва не превратила европейские страны в свои «колонии», оказывая на них влияние. А сейчас живет за счет продажи Европе природного газа. Об этом сообщает Ekotrent. «Говорят, что все европейские государства, особенно Германия, Англия и Франция, находились в процессе отказа от импорта российского газа под влиянием США, и даже чуть не стали американскими колониями», — пишет турецкое издание. Ekotrent также отметило, что страны Европы теперь долгое время будут платить самые высокие в мире цены на энергоносители из-за остановки действия российских газопроводов. «Большинство покупают в США, которые сейчас считаются имперским центром Европы», — добавило издание. Ранее Вашингтон принял решения убрать ограничения на экспорт природного газа в Европу предстоящей зимой, несмотря на угрозу роста инфляции в стране. Такая мера принимается США, чтобы не усугублять энергетический кризис в Европе.

Америка едва не превратила европейские страны в свои «колонии», оказывая на них влияние. А сейчас живет за счет продажи Европе природного газа. Об этом сообщает Ekotrent. «Говорят, что все европейские государства, особенно Германия, Англия и Франция, находились в процессе отказа от импорта российского газа под влиянием США, и даже чуть не стали американскими колониями», — пишет турецкое издание. Ekotrent также отметило, что страны Европы теперь долгое время будут платить самые высокие в мире цены на энергоносители из-за остановки действия российских газопроводов. «Большинство покупают в США, которые сейчас считаются имперским центром Европы», — добавило издание. Ранее Вашингтон принял решения убрать ограничения на экспорт природного газа в Европу предстоящей зимой, несмотря на угрозу роста инфляции в стране. Такая мера принимается США, чтобы не усугублять энергетический кризис в Европе.