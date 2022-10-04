Строительство дорог в Парковом мэрия планирует закончить за три года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Челябинска Наталья Котова 5 октября проинспектировала ход строительства дорог на северо-западе города. Глава города также осмотрела место под новый парк на улице Габдуллы Тукая, передает корреспондент URA.RU.

«Сейчас в планах запроектировать дороги, которые должны быть в микрорайоне Парковый по улицам Габдулы Тукая, Чуйкова, Шмакова, Бейвеля, по Краснопольскому проспекту. Также достигнута договоренность по земельным участкам. Там, где раньше была запланирована земля под многоквартирную застройку, произошла смена вида использования участков. Сейчас там по плану — зона лесов и сквер», — сообщила Котова.

В поселке Шагол на улице Бурденюка ремонт идет полным ходом. В этом году на дорожные работы будет потрачено около 35 млн рублей. В Парковом на новой дороге на улице Бейвела уже уложен асфальт. По планам, подрядчик должен завершить работы к 2024 году, но обещает справиться раньше.

В Парковом, где в березовой роще появится новая прогулочная зона, к Котовой подходили жители микрорайона и благодарили за будущее место отдыха. Над идеей нового парка мэрия работает уже три года. Часть леса была в частной собственности, но теперь вся территория закреплена за муниципалитетом. Парк будет состоять из двух частей. Один вход в парк будет начинаться у образовательного центра №2, второй у образовательного центра №5.

Наталье Котовой показали, каким будет новый сквер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В поселке Шагол проводят реконструкцию дороги по улице Бурденюка протяженностью почти в два километра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU