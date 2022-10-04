Челябинский военный управлял автомобилем по поддельным документам

Челябинский военнослужащий по контракту приобрел поддельное водительское удостоверение, и с его помощью ездил на автомобиле. Как сообщает пресс-служба Челябинского гарнизонного военного суда, военный купил права за 20 тысяч рублей.
«Военнослужащий через интернет договорился о приобретении поддельного водительского удостоверения за 20 тысяч рублей. После произвел оплату за приобретаемое, а также направил этому же лицу свои анкетные данные. Далее получил права», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Там отметили, что после контрактник застраховал свой автомобиль по поддельным документам. Выявить преступление помогла внимательность инспектора ДПС, который установил, что реквизиты водительского удостоверения, свидетельствуют о его выдаче иному лицу, после чего водительское удостоверение было изъято за незаконное использование.
Суд признал военнослужащего виновным. Ему назначен штраф в размере 15 тысяч рублей.
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