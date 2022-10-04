04 октября 2022

Челябинский военный управлял автомобилем по поддельным документам

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, водительское удостоверение, права
Военный купил права в интернете Фото:

Челябинский военнослужащий по контракту приобрел поддельное водительское удостоверение, и с его помощью ездил на автомобиле. Как сообщает пресс-служба Челябинского гарнизонного военного суда, военный купил права за 20 тысяч рублей.

«Военнослужащий через интернет договорился о приобретении поддельного водительского удостоверения за 20 тысяч рублей. После произвел оплату за приобретаемое, а также направил этому же лицу свои анкетные данные. Далее получил права», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что после контрактник застраховал свой автомобиль по поддельным документам. Выявить преступление помогла внимательность инспектора ДПС, который установил, что реквизиты водительского удостоверения, свидетельствуют о его выдаче иному лицу, после чего водительское удостоверение было изъято за незаконное использование.

Суд признал военнослужащего виновным. Ему назначен штраф в размере 15 тысяч рублей.

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Челябинский военнослужащий по контракту приобрел поддельное водительское удостоверение, и с его помощью ездил на автомобиле. Как сообщает пресс-служба Челябинского гарнизонного военного суда, военный купил права за 20 тысяч рублей. «Военнослужащий через интернет договорился о приобретении поддельного водительского удостоверения за 20 тысяч рублей. После произвел оплату за приобретаемое, а также направил этому же лицу свои анкетные данные. Далее получил права», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что после контрактник застраховал свой автомобиль по поддельным документам. Выявить преступление помогла внимательность инспектора ДПС, который установил, что реквизиты водительского удостоверения, свидетельствуют о его выдаче иному лицу, после чего водительское удостоверение было изъято за незаконное использование. Суд признал военнослужащего виновным. Ему назначен штраф в размере 15 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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