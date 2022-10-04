Челябинский военный управлял автомобилем по поддельным документам

Военный купил права в интернете Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Челябинский военнослужащий по контракту приобрел поддельное водительское удостоверение, и с его помощью ездил на автомобиле. Как сообщает пресс-служба Челябинского гарнизонного военного суда, военный купил права за 20 тысяч рублей.

«Военнослужащий через интернет договорился о приобретении поддельного водительского удостоверения за 20 тысяч рублей. После произвел оплату за приобретаемое, а также направил этому же лицу свои анкетные данные. Далее получил права», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что после контрактник застраховал свой автомобиль по поддельным документам. Выявить преступление помогла внимательность инспектора ДПС, который установил, что реквизиты водительского удостоверения, свидетельствуют о его выдаче иному лицу, после чего водительское удостоверение было изъято за незаконное использование.

Суд признал военнослужащего виновным. Ему назначен штраф в размере 15 тысяч рублей.