Потерявшаяся пермская пенсионерка провела ночь в мусорном мешке в лесу

Откуда в лесу взялся мусорный мешок, полицейский не уточнил Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

О потерявшейся жительнице пенсионного возраста из Пермского края, которая переночевала в мешке из-под мусора в лесу, рассказал оперуполномоченный уголовного розыска из Березников Олег Яцышин. Информация опубликована на сайте ГУ МВД России по Пермском краю.

«Как-то бабушка в поселке Огурдино потерялась. Пока плутала, стемнело. Но она молодец, не растерялась, не запаниковала. Села под деревом, залезла в большой мусорный мешок, проспала до утра, а при свете уже нашла остановку и сама приехала домой», — рассказал старший лейтенант полиции Яцышин.

Пенсионеров старлей назвал «одной из самых сложных категорий граждан» для поисков. По словам Олега Яцышина, они сами не понимают, куда уходят и зачем. Если это город, то искать проще, считает он. Есть какие-то адреса, знакомые, камеры видеонаблюдения. Кто-то вероятно видел, может показать направление, потом можно найти другого свидетеля. А вот самое сложное для правоохранителей — это поиски грибников и рыбаков. «Наши леса бескрайние, а вода и вовсе не прощает ошибок», — добавил оперуполномоченный угрозыска.

URA.RU писало ранее, что в Пермском крае достали тело рыбака из водоема. Два друга отправились на рыбалку на пруд недалеко от Очера 30 сентября. Местонахождение второго мужчины не могут определить до сих пор.