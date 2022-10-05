05 октября 2022

Пермский край поставил в ДНР более 34 тонн сыра и масла

© Служба новостей «URA.RU»
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Молочную продукцию отправили автотранспортом Фото:

Из Пермского края экспортировали более 34 тонн молочной продукции в Донецкую Народную Республику. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«В сентябре управление проконтролирована отправку из Пермского края 17,556 тонн молочной продукции в ДНР: сыр, масло, продукт сычужный оригинальный. А всего с начала года — 34,336 тонн», — указано в пресс-релизе.

Молочная продукция была признана специалистами безопасной. Холодильное оборудование в автотранспорте соответствовало требованиям, необходимым для перевозки такого товара.

Ранее URA.RU сообщало, что из Пермского края отправили свыше 107 тонн колбасных изделий в Казахстан. Вся продукция прошла необходимые экспертизы.

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Из Пермского края экспортировали более 34 тонн молочной продукции в Донецкую Народную Республику. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «В сентябре управление проконтролирована отправку из Пермского края 17,556 тонн молочной продукции в ДНР: сыр, масло, продукт сычужный оригинальный. А всего с начала года — 34,336 тонн», — указано в пресс-релизе. Молочная продукция была признана специалистами безопасной. Холодильное оборудование в автотранспорте соответствовало требованиям, необходимым для перевозки такого товара. Ранее URA.RU сообщало, что из Пермского края отправили свыше 107 тонн колбасных изделий в Казахстан. Вся продукция прошла необходимые экспертизы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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