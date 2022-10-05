Пермский край поставил в ДНР более 34 тонн сыра и масла

06 октября 2022 в 15:55 Размер текста - 17 +

Молочную продукцию отправили автотранспортом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из Пермского края экспортировали более 34 тонн молочной продукции в Донецкую Народную Республику. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «В сентябре управление проконтролирована отправку из Пермского края 17,556 тонн молочной продукции в ДНР: сыр, масло, продукт сычужный оригинальный. А всего с начала года — 34,336 тонн», — указано в пресс-релизе. Молочная продукция была признана специалистами безопасной. Холодильное оборудование в автотранспорте соответствовало требованиям, необходимым для перевозки такого товара. Ранее URA.RU сообщало, что из Пермского края отправили свыше 107 тонн колбасных изделий в Казахстан. Вся продукция прошла необходимые экспертизы.

Из Пермского края экспортировали более 34 тонн молочной продукции в Донецкую Народную Республику. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «В сентябре управление проконтролирована отправку из Пермского края 17,556 тонн молочной продукции в ДНР: сыр, масло, продукт сычужный оригинальный. А всего с начала года — 34,336 тонн», — указано в пресс-релизе. Молочная продукция была признана специалистами безопасной. Холодильное оборудование в автотранспорте соответствовало требованиям, необходимым для перевозки такого товара. Ранее URA.RU сообщало, что из Пермского края отправили свыше 107 тонн колбасных изделий в Казахстан. Вся продукция прошла необходимые экспертизы.