В ГИБДД раскрыли подробности аварии с пьяным екатеринбуржцем за рулем

Мужчина за рулем BMW после аварии уснул за рулем, а затем его стошнилоФото: ИА «Ночные новости»
Нетрезвый владелец автомобиля BMW X5, устроивший аварию на перекрестке улиц Волгоградская — Амундсена в Екатеринбурге, 11 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Об этом URA.RU сообщили в городском управлении ГИБДД.
«Установлено, что машиной BMW X5 управлял 40-летний мужчина, имеющий стаж вождения 20 лет. К административной ответственности за нарушение ПДД РФ привлекался 11 раз. Водитель прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, по результатам которого установлено алкогольное опьянение», — рассказывают в ГИБДД.
Авария на перекрестке улиц Волгоградская — Амундсена произошла 6 октября в 21:09. Водитель BMW X5 ехал по улице Волгоградская со стороны Чкалова на Московскую и на большой скорости врезался в столб освещения, после чего BMW отбросило на Hyundai Accent, стоящий на заправке. В результате аварии пострадал девятилетний пассажир Hyundai, он ударился головой. Его госпитализировали, но после осмотра врачи отпустили ребенка домой.
Водитель BMW врезался в стоящий на заправке Hyundai Accent
Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
В аварии пострадал девятилетний мальчик. Он ударился головой, но отделался легким ушибом
Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
Все новости про частичную мобилизацию в Свердловской области мы публикуем в нашем Telegram канале. Подпишись — https://t.me/EkatskoeChtivo
Нетрезвый владелец автомобиля BMW X5, устроивший аварию на перекрестке улиц Волгоградская — Амундсена в Екатеринбурге, 11 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Об этом URA.RU сообщили в городском управлении ГИБДД. «Установлено, что машиной BMW X5 управлял 40-летний мужчина, имеющий стаж вождения 20 лет. К административной ответственности за нарушение ПДД РФ привлекался 11 раз. Водитель прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, по результатам которого установлено алкогольное опьянение», — рассказывают в ГИБДД. Авария на перекрестке улиц Волгоградская — Амундсена произошла 6 октября в 21:09. Водитель BMW X5 ехал по улице Волгоградская со стороны Чкалова на Московскую и на большой скорости врезался в столб освещения, после чего BMW отбросило на Hyundai Accent, стоящий на заправке. В результате аварии пострадал девятилетний пассажир Hyundai, он ударился головой. Его госпитализировали, но после осмотра врачи отпустили ребенка домой.