06 октября 2022

В ГИБДД раскрыли подробности аварии с пьяным екатеринбуржцем за рулем

ГИБДД: нетрезвый виновник аварии с участием ребенка в Екатеринбурге привлекался к ответственности 11 раз
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина за рулем BMW после аварии уснул за рулем, а затем его стошнило Фото:

Нетрезвый владелец автомобиля BMW X5, устроивший аварию на перекрестке улиц Волгоградская — Амундсена в Екатеринбурге, 11 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Об этом URA.RU сообщили в городском управлении ГИБДД.

«Установлено, что машиной BMW X5 управлял 40-летний мужчина, имеющий стаж вождения 20 лет. К административной ответственности за нарушение ПДД РФ привлекался 11 раз. Водитель прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, по результатам которого установлено алкогольное опьянение», — рассказывают в ГИБДД.

Авария на перекрестке улиц Волгоградская — Амундсена произошла 6 октября в 21:09. Водитель BMW X5 ехал по улице Волгоградская со стороны Чкалова на Московскую и на большой скорости врезался в столб освещения, после чего BMW отбросило на Hyundai Accent, стоящий на заправке. В результате аварии пострадал девятилетний пассажир Hyundai, он ударился головой. Его госпитализировали, но после осмотра врачи отпустили ребенка домой.

Водитель BMW врезался в стоящий на заправке Hyundai Accent
Фото:
В аварии пострадал девятилетний мальчик. Он ударился головой, но отделался легким ушибом
Фото:

Все новости про частичную мобилизацию в Свердловской области мы публикуем в нашем Telegram канале. Подпишись — https://t.me/EkatskoeChtivo

Нетрезвый владелец автомобиля BMW X5, устроивший аварию на перекрестке улиц Волгоградская — Амундсена в Екатеринбурге, 11 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Об этом URA.RU сообщили в городском управлении ГИБДД. «Установлено, что машиной BMW X5 управлял 40-летний мужчина, имеющий стаж вождения 20 лет. К административной ответственности за нарушение ПДД РФ привлекался 11 раз. Водитель прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, по результатам которого установлено алкогольное опьянение», — рассказывают в ГИБДД. Авария на перекрестке улиц Волгоградская — Амундсена произошла 6 октября в 21:09. Водитель BMW X5 ехал по улице Волгоградская со стороны Чкалова на Московскую и на большой скорости врезался в столб освещения, после чего BMW отбросило на Hyundai Accent, стоящий на заправке. В результате аварии пострадал девятилетний пассажир Hyundai, он ударился головой. Его госпитализировали, но после осмотра врачи отпустили ребенка домой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...