Продажу билетов на поезда из Крыма в Екатеринбург остановили из-за взрыва

08 октября 2022 в 16:53 Размер текста - 17 +

Из-за взрыва на Крымском мосту в расписание поездов внесли изменения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв Продажу билетов на поезда, проходящие через Екатеринбург из Симферополя (республика Крым), приостановлена. Об этом сообщает компания «Гранд Сервис Экспресс» на официальном сайте. «В настоящий момент отменена продажа билетов на нижеуказанные поезда. Возврат денежных средств за билеты будет осуществляться без удержания сборов», — говорится в сообщении перевозчика. В списке два поезда, проходящие через Екатеринбург: № 076С Симферополь — Омск (отправлением 9 октября) и №142С Симферополь — Пермь (отправлением 8 октября). Ранее URA.RU сообщало, что перевозчик отменил движение двух поездов, проходящих через Екатеринбург из Крыма. Сегодня, 8 октября, на Крымском мосту прогремел взрыв, в результате было прервано движение по мосту. Однако Минтранс РФ наладил альтернативные способы добраться до полуострова и с него: заработала паромная переправа, также существует сухопутный маршрут через новые российские регионы. Ранее советник офиса главы президента Украины Михаил Подоляк дал понять, что за повреждением Крымского моста стоит Украина.

Продажу билетов на поезда, проходящие через Екатеринбург из Симферополя (республика Крым), приостановлена. Об этом сообщает компания «Гранд Сервис Экспресс» на официальном сайте. «В настоящий момент отменена продажа билетов на нижеуказанные поезда. Возврат денежных средств за билеты будет осуществляться без удержания сборов», — говорится в сообщении перевозчика. В списке два поезда, проходящие через Екатеринбург: № 076С Симферополь — Омск (отправлением 9 октября) и №142С Симферополь — Пермь (отправлением 8 октября). Ранее URA.RU сообщало, что перевозчик отменил движение двух поездов, проходящих через Екатеринбург из Крыма. Сегодня, 8 октября, на Крымском мосту прогремел взрыв, в результате было прервано движение по мосту. Однако Минтранс РФ наладил альтернативные способы добраться до полуострова и с него: заработала паромная переправа, также существует сухопутный маршрут через новые российские регионы. Ранее советник офиса главы президента Украины Михаил Подоляк дал понять, что за повреждением Крымского моста стоит Украина.