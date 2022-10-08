В Пермском крае многодетную семью выселяют из квартиры

09 октября 2022 в 23:53 Размер текста - 17 +

На иждивении женщины — три малолетних ребенка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Семью в Усть-Качке (Пермский край) вселяют из квартиры из-за крупной задолженности по коммунальным платежам. Мать троих маленьких детей сама рассказал об этом на межведомственном приеме Пермского межрайонного следственного отдела. «В ходе приема <…> рассмотрен вопрос обратившейся в следственные органы жительницы села, имеющей на иждивении троих малолетних детей, о выселении семьи из квартиры на основании судебного решения в связи с большой задолженностью по коммунальным платежам», — указано на сайте СУ СК РФ по Пермском краю. Женщине предложили несколько вариантов решения данного вопроса. В числе мер была указана возможность переезда в благоустроенную комнату общежития без необходимости гасить имеющуюся сейчас задолженность. Участники межведомственного приема также разъяснили жительнице Усть-Качки порядок получения соцвыплат. По данному факту сейчас проводится проверка. URA.RU писало уже о матери с двумя детьми, один из которых имеет синдром Дауна. Их собирались выселить из квартиры в Перми. Ранее женщина взяла кредит в микрофинансовой организации под залог недвижимого имущества и не смогла его полностью погасить.

Семью в Усть-Качке (Пермский край) вселяют из квартиры из-за крупной задолженности по коммунальным платежам. Мать троих маленьких детей сама рассказал об этом на межведомственном приеме Пермского межрайонного следственного отдела. «В ходе приема <…> рассмотрен вопрос обратившейся в следственные органы жительницы села, имеющей на иждивении троих малолетних детей, о выселении семьи из квартиры на основании судебного решения в связи с большой задолженностью по коммунальным платежам», — указано на сайте СУ СК РФ по Пермском краю. Женщине предложили несколько вариантов решения данного вопроса. В числе мер была указана возможность переезда в благоустроенную комнату общежития без необходимости гасить имеющуюся сейчас задолженность. Участники межведомственного приема также разъяснили жительнице Усть-Качки порядок получения соцвыплат. По данному факту сейчас проводится проверка. URA.RU писало уже о матери с двумя детьми, один из которых имеет синдром Дауна. Их собирались выселить из квартиры в Перми. Ранее женщина взяла кредит в микрофинансовой организации под залог недвижимого имущества и не смогла его полностью погасить.