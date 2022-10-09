Уральский полпред поздравил аграриев с профессиональным праздником

10 октября 2022 в 09:56 Размер текста - 17 +

Якушев пожелал работникам сельского хозяйства трудовых успехов и притока молодежи в отрасль Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил работников и ветеранов агропромышленного комплекса (АПК) УрФО с профессиональным праздником, который аграрии отметили 9 октября. Официальное поздравление появилось на сайте уральского полпреда. «Уважаемые труженики и ветераны агропромышленного комплекса! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Возделывать землю непросто. Требуется терпение и трудолюбие. Знания и опыт. Умение просчитывать риски, брать на себя ответственность и принимать взвешенные решения», — начал свое поздравление Якушев. Затем полпред отметил, что гордится специалистами сельского хозяйства УрФО. «Благодаря вам Урал является надежным производителем сельскохозяйственной продукции. Вы используете нестандартные подходы, внедряете новые технологии, развиваете отрасль и обеспечиваете нашу продовольственную безопасность», — заявил Якушев и пожелал представителям АПК трудовых успехов, притока молодежи в отрасль и развития сельских территорий. Уральское сельское хозяйство активно развивается благодаря вкладу представителям отрасли. Так, уральские ученые вывели новый сорт зимостойкой и засухоустойчивой сливы. С одного дерева нового сорта можно собрать до 15 кг плодов.

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил работников и ветеранов агропромышленного комплекса (АПК) УрФО с профессиональным праздником, который аграрии отметили 9 октября. Официальное поздравление появилось на сайте уральского полпреда. «Уважаемые труженики и ветераны агропромышленного комплекса! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Возделывать землю непросто. Требуется терпение и трудолюбие. Знания и опыт. Умение просчитывать риски, брать на себя ответственность и принимать взвешенные решения», — начал свое поздравление Якушев. Затем полпред отметил, что гордится специалистами сельского хозяйства УрФО. «Благодаря вам Урал является надежным производителем сельскохозяйственной продукции. Вы используете нестандартные подходы, внедряете новые технологии, развиваете отрасль и обеспечиваете нашу продовольственную безопасность», — заявил Якушев и пожелал представителям АПК трудовых успехов, притока молодежи в отрасль и развития сельских территорий. Уральское сельское хозяйство активно развивается благодаря вкладу представителям отрасли. Так, уральские ученые вывели новый сорт зимостойкой и засухоустойчивой сливы. С одного дерева нового сорта можно собрать до 15 кг плодов.