09 октября 2022
08 октября 2022

Уральский полпред поздравил аграриев с профессиональным праздником

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Полпреда УрФО Владимира Якушева в офис СКБ-Контур. Екатеринбург, якушев владимир, полпред, полпред урфо
Якушев пожелал работникам сельского хозяйства трудовых успехов и притока молодежи в отрасль Фото:

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил работников и ветеранов агропромышленного комплекса (АПК) УрФО с профессиональным праздником, который аграрии отметили 9 октября. Официальное поздравление появилось на сайте уральского полпреда.

«Уважаемые труженики и ветераны агропромышленного комплекса! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Возделывать землю непросто. Требуется терпение и трудолюбие. Знания и опыт. Умение просчитывать риски, брать на себя ответственность и принимать взвешенные решения», — начал свое поздравление Якушев.

Затем полпред отметил, что гордится специалистами сельского хозяйства УрФО. «Благодаря вам Урал является надежным производителем сельскохозяйственной продукции. Вы используете нестандартные подходы, внедряете новые технологии, развиваете отрасль и обеспечиваете нашу продовольственную безопасность», — заявил Якушев и пожелал представителям АПК трудовых успехов, притока молодежи в отрасль и развития сельских территорий.

Уральское сельское хозяйство активно развивается благодаря вкладу представителям отрасли. Так, уральские ученые вывели новый сорт зимостойкой и засухоустойчивой сливы. С одного дерева нового сорта можно собрать до 15 кг плодов.

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Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил работников и ветеранов агропромышленного комплекса (АПК) УрФО с профессиональным праздником, который аграрии отметили 9 октября. Официальное поздравление появилось на сайте уральского полпреда. «Уважаемые труженики и ветераны агропромышленного комплекса! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Возделывать землю непросто. Требуется терпение и трудолюбие. Знания и опыт. Умение просчитывать риски, брать на себя ответственность и принимать взвешенные решения», — начал свое поздравление Якушев. Затем полпред отметил, что гордится специалистами сельского хозяйства УрФО. «Благодаря вам Урал является надежным производителем сельскохозяйственной продукции. Вы используете нестандартные подходы, внедряете новые технологии, развиваете отрасль и обеспечиваете нашу продовольственную безопасность», — заявил Якушев и пожелал представителям АПК трудовых успехов, притока молодежи в отрасль и развития сельских территорий. Уральское сельское хозяйство активно развивается благодаря вкладу представителям отрасли. Так, уральские ученые вывели новый сорт зимостойкой и засухоустойчивой сливы. С одного дерева нового сорта можно собрать до 15 кг плодов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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