В Свердловской области появилась слива, устойчивая к морозам

Ученые вывели новый сорт зимостойкой и засухоустойчивой сливы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Уральские ученые вывели новый сорт зимостойкой и засухоустойчивой сливы. С одного дерева нового сорта можно собрать до 15 кг плодов.

«Выведенная плодовая культура отличается ранним сроком созревания, высокой зимостойкостью и засухоустойчивостью, отличным вкусом. Слива темно-красная с желтой нежной мякотью. Фрукты можно употреблять как в свежем, так и в переработанном виде», — говорится в сообщении Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН.

Сорт «Уральские зори» внесен в Государственный реестр селекционных достижений, а также рекомендован для выращивания на Урале. «Работа по выведению нового сорта длилась около 30 лет», — пишет ТАСС.

Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН — ведущее научное учреждение, которое занимается разработкой фундаментальных основ и технологий в растениеводстве и животноводстве. Работа Центра направлена на развитие научно-технической деятельности и получение результатов, необходимых для создания технологий, продукции, предоставления услуг, обеспечивающих независимость и конкурентоспособность агропромышленного комплекса Уральского региона.

Федеральная программа развития генетических технологий утверждена в России в 2019 году. Она направлена на усовершенствование технологий геноредактирования, которые будут применяться в медицине, сельском хозяйстве и промышленности. Кроме того, программа будет решать глобальные проблемы современности — изменения климата и экологические угрозы. Программа продлена до 2030 года.