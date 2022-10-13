13 октября 2022

В Перми многомиллионную стройку начали с обряда

В пермском педуниверситете освятили территорию для строительства физкультурного комплекса
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, священник, молебен, требник
На обряде присутствовали и студенты Фото:

В пермском педуниверситете территорию для строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса освятили. Специально для этого в университет приехал отец Сергей. Информация об этом появилась на официальной странице ВУЗа в соцсетях.

«Сегодня мы в торжественной обстановке, благочинно закладываем основу для нашего спортивного комплекса. Мы освящаем не стены, стройматериалы и железо, а просим благословить пространство нашей жизни, пространство, которое мы вместе с вами создаем, наш общий дом — университет», — сказано в посте.

Новый спортивный корпус на территории университета появится в 2024 году. Работы обойдутся федеральному бюджету в 242 млн рублей.

Отец Сергей провел обряд

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В пермском педуниверситете территорию для строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса освятили. Специально для этого в университет приехал отец Сергей. Информация об этом появилась на официальной странице ВУЗа в соцсетях. «Сегодня мы в торжественной обстановке, благочинно закладываем основу для нашего спортивного комплекса. Мы освящаем не стены, стройматериалы и железо, а просим благословить пространство нашей жизни, пространство, которое мы вместе с вами создаем, наш общий дом — университет», — сказано в посте. Новый спортивный корпус на территории университета появится в 2024 году. Работы обойдутся федеральному бюджету в 242 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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