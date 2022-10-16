Тяжелораненый житель ДНР ищет пермского военного, который спас ему жизнь

17 октября 2022 в 10:48 Размер текста - 17 +

Военнослужащий из Перми помог тяжелораненому жителю Щурово Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель Щурово [курортный поселок в Лиманском районе ДНР], 66-летний Григорий Фильчак разыскивает военнослужащего из Перми по имени Сергей. Пермяк оказал первую помощь мужчине, который 10 августа был тяжело ранен. В результате разрыва украинской мины Георгию Фильчаку пробило легкие, он истекал кровью. «Хотел бы найти Сергея. Он солдат российской армии из Перми. Если бы не он, я бы в живых не остался. Он всю ночь со мной [находился]», — рассказал Фильчак telegram-канулу «Донбасс решает». Уточняется, что пермский военнослужащий входил в состав подразделения «БАРС» (Боевой Армейский Резерв Страны, проект Минобороны РФ), которое в те дни стояло в Щурово. После ранения уроженец донецкого поселка долгое время проходил лечение в Красном Лимане. Перед отступлением Союзных войск он вместе с другими пациентами был вывезен в Енакиево. Сейчас мужчина разыскивает пермяка, чтобы поблагодарить его за спасение. URA.RU рассказывало, что в середине сентября Союзные силы России и ДНР пресекли попытку наступления Вооруженных сил Украины в районе Щурово. Тогда же удалось стабилизировать ситуацию в Красном Лимане. Однако в начале октября российская армия была вынуждена оставить город, чтобы не попасть в окружение.

Житель Щурово [курортный поселок в Лиманском районе ДНР], 66-летний Григорий Фильчак разыскивает военнослужащего из Перми по имени Сергей. Пермяк оказал первую помощь мужчине, который 10 августа был тяжело ранен. В результате разрыва украинской мины Георгию Фильчаку пробило легкие, он истекал кровью. «Хотел бы найти Сергея. Он солдат российской армии из Перми. Если бы не он, я бы в живых не остался. Он всю ночь со мной [находился]», — рассказал Фильчак telegram-канулу «Донбасс решает». Уточняется, что пермский военнослужащий входил в состав подразделения «БАРС» (Боевой Армейский Резерв Страны, проект Минобороны РФ), которое в те дни стояло в Щурово. После ранения уроженец донецкого поселка долгое время проходил лечение в Красном Лимане. Перед отступлением Союзных войск он вместе с другими пациентами был вывезен в Енакиево. Сейчас мужчина разыскивает пермяка, чтобы поблагодарить его за спасение. URA.RU рассказывало, что в середине сентября Союзные силы России и ДНР пресекли попытку наступления Вооруженных сил Украины в районе Щурово. Тогда же удалось стабилизировать ситуацию в Красном Лимане. Однако в начале октября российская армия была вынуждена оставить город, чтобы не попасть в окружение.