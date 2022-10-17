У челябинцев резко вырос спрос на недвижимость в Грузии, Турции и на Северном Кипре

18 октября 2022 в 13:45 Размер текста - 17 +

Выгодных вариантов за рубежом уже почти не осталось Фото: Нина Калинина © URA.RU Жители Челябинска вдвое активнее начали покупать недвижимость в Грузии, Турции и на Северном Кипре. Выгодных вариантов там уже не осталось, сообщила URA.RU челябинский риелтор Татьяна Гоголева. «Челябинцы в несколько раз активнее скупают квартиры в Грузии, Турции и на Северном Кипре. На недвижимость в этих странах наблюдается ажиотажный спрос. Менеджеры, работающие по этим странам, перегружены, за месяц выгодных вариантов недвижимости практически не осталось», — поделилась Гоголева. По словам Гоголевой, у челябинцев появилась тенденция к продаже недвижимости в городе с целью покупки недорогого жилья за рубежом. Жители Челябинска хотят иметь запасное место жительства, приобрести вид на жительство. Но сейчас с этим могут возникнуть проблемы: продав квартиру в Челябинске за 2,5 млн рублей, в Грузии, Турции и на Северном Кипре приобрести выгодную недвижимость практически невозможно, хотя еще месяц назад, как отметила риелтор, были интересные варианты. Также челябинцы активно приобретают недвижимость в Дубае, несмотря на ее удорожание на 30%. Южноуральцев привлекают временный вид на жительство, возможность открыть счет в иностранной валюте, а также то, что квартиру можно сдавать в аренду ради получения прибыли.

Жители Челябинска вдвое активнее начали покупать недвижимость в Грузии, Турции и на Северном Кипре. Выгодных вариантов там уже не осталось, сообщила URA.RU челябинский риелтор Татьяна Гоголева. «Челябинцы в несколько раз активнее скупают квартиры в Грузии, Турции и на Северном Кипре. На недвижимость в этих странах наблюдается ажиотажный спрос. Менеджеры, работающие по этим странам, перегружены, за месяц выгодных вариантов недвижимости практически не осталось», — поделилась Гоголева. По словам Гоголевой, у челябинцев появилась тенденция к продаже недвижимости в городе с целью покупки недорогого жилья за рубежом. Жители Челябинска хотят иметь запасное место жительства, приобрести вид на жительство. Но сейчас с этим могут возникнуть проблемы: продав квартиру в Челябинске за 2,5 млн рублей, в Грузии, Турции и на Северном Кипре приобрести выгодную недвижимость практически невозможно, хотя еще месяц назад, как отметила риелтор, были интересные варианты. Также челябинцы активно приобретают недвижимость в Дубае, несмотря на ее удорожание на 30%. Южноуральцев привлекают временный вид на жительство, возможность открыть счет в иностранной валюте, а также то, что квартиру можно сдавать в аренду ради получения прибыли.