У челябинцев резко вырос спрос на недвижимость в Грузии, Турции и на Северном Кипре

Жители Челябинска вдвое активнее начали покупать недвижимость в Грузии, Турции и на Северном Кипре. Выгодных вариантов там уже не осталось, сообщила URA.RU челябинский риелтор Татьяна Гоголева.
«Челябинцы в несколько раз активнее скупают квартиры в Грузии, Турции и на Северном Кипре. На недвижимость в этих странах наблюдается ажиотажный спрос. Менеджеры, работающие по этим странам, перегружены, за месяц выгодных вариантов недвижимости практически не осталось», — поделилась Гоголева.
По словам Гоголевой, у челябинцев появилась тенденция к продаже недвижимости в городе с целью покупки недорогого жилья за рубежом. Жители Челябинска хотят иметь запасное место жительства, приобрести вид на жительство. Но сейчас с этим могут возникнуть проблемы: продав квартиру в Челябинске за 2,5 млн рублей, в Грузии, Турции и на Северном Кипре приобрести выгодную недвижимость практически невозможно, хотя еще месяц назад, как отметила риелтор, были интересные варианты.
Также челябинцы активно приобретают недвижимость в Дубае, несмотря на ее удорожание на 30%. Южноуральцев привлекают временный вид на жительство, возможность открыть счет в иностранной валюте, а также то, что квартиру можно сдавать в аренду ради получения прибыли.
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