Челябинская ФСБ выявила силовиков, крышевавших «черных лесорубов»

Челябинский суд наказал силовиков, помогавших лесорубам незаконно вывозить лес

Силовиков уволили со службы и приговорили к штрафу Фото: Илья Московец © URA.RU

Сотрудники УФСБ по Челябинской области выявили силовиков, крышевавших «черных лесорубов». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, ими оказались начальник отделения ГИБДД ОМВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу и инспектора ДПС ГИБДД ОМВД.

«Должностные лица покровительствовали так называемым черным лесорубам, обеспечивая им беспрепятственный проезд лесовозов с похищенным лесом на территории Верхнеуфалейского городского округа. Их признали виновными в превышении должностных полномочий», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

Там добавили, что суд приговорил силовиков к штрафу в размере 40 и 60 тысяч рублей. Они были уволены из органов.

Сотрудники УФСБ по региону выявили преступление, а также участвовали в задержании группы лесорубов, которая успела уничтожить лес на сумму 7,5 млн рублей. Среди них был один житель Чебаркуля и четверо жителей Башкирии. Всем пятерым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.