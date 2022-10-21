GR: НАТО остается только напасть на Россию под русским флагом

Войска Североатлантического альянса могли бы напасть на Россию разве что под ложным флагом и подстроить нападение России на Украину, используя ядерное оружие малой мощности. Об этом с иронией заявили в статье для Global Research.
Автор статьи Джефф Томас задается вопросом, какие инструменты остались у НАТО для воздействия на конфликт России и Украины. «Я давно чувствовал, что в конечном счете Запад мог бы положиться на старую излюбленную технику — атаку под ложным флагом», — ответил журналист.
Томас добавил, что НАТО могло бы снять постановочное видео с атакой РФ на Киев с применением малой ядерной боеголовки. «Затем объявите, что боеголовка была запущена, что привело к гибели сотен тысяч людей. Потом дайте волю заранее подготовленному медиа-блицкригу и примените Статью 5, оправдывающую ядерную войну», — подытожил автор.
Журналист припомнил обвинения в адрес России касаемо обстрелов Запорожской АЭС. «Они утверждали, что русские либо обстреливали, либо устраивали взрывы на Запорожской атомной электростанции, которую они удерживали в течение некоторого времени», — отметил он. Автор заключил, что, по сути, русских обвиняют в том, обстреляли сами.
После начала спецоперации на Украине 24 февраля, страны НАТО начали активно участвовать в конфликте России и Киева. В ходе СВО была обстреляна Запорожская атомная станция. Было заявлено, что предприятие было атаковано ВСУ. Позже у российских границ начались учения бойцов Североатлантического альянса. Также сообщалось, что войска альянса проведут недалеко от России ядерные учения.
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Войска Североатлантического альянса могли бы напасть на Россию разве что под ложным флагом и подстроить нападение России на Украину, используя ядерное оружие малой мощности. Об этом с иронией заявили в статье для Global Research. Автор статьи Джефф Томас задается вопросом, какие инструменты остались у НАТО для воздействия на конфликт России и Украины. «Я давно чувствовал, что в конечном счете Запад мог бы положиться на старую излюбленную технику — атаку под ложным флагом», — ответил журналист. Томас добавил, что НАТО могло бы снять постановочное видео с атакой РФ на Киев с применением малой ядерной боеголовки. «Затем объявите, что боеголовка была запущена, что привело к гибели сотен тысяч людей. Потом дайте волю заранее подготовленному медиа-блицкригу и примените Статью 5, оправдывающую ядерную войну», — подытожил автор. Журналист припомнил обвинения в адрес России касаемо обстрелов Запорожской АЭС. «Они утверждали, что русские либо обстреливали, либо устраивали взрывы на Запорожской атомной электростанции, которую они удерживали в течение некоторого времени», — отметил он. Автор заключил, что, по сути, русских обвиняют в том, обстреляли сами. После начала спецоперации на Украине 24 февраля, страны НАТО начали активно участвовать в конфликте России и Киева. В ходе СВО была обстреляна Запорожская атомная станция. Было заявлено, что предприятие было атаковано ВСУ. Позже у российских границ начались учения бойцов Североатлантического альянса. Также сообщалось, что войска альянса проведут недалеко от России ядерные учения.