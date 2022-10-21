GR: НАТО остается только напасть на Россию под русским флагом

21 октября 2022 в 16:19 Размер текста - 17 +

Запад мог бы снять постановочное видео атаки Киева Россией с применением малого ядерного оружия, заявил Томас Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Войска Североатлантического альянса могли бы напасть на Россию разве что под ложным флагом и подстроить нападение России на Украину, используя ядерное оружие малой мощности. Об этом с иронией заявили в статье для Global Research. Автор статьи Джефф Томас задается вопросом, какие инструменты остались у НАТО для воздействия на конфликт России и Украины. «Я давно чувствовал, что в конечном счете Запад мог бы положиться на старую излюбленную технику — атаку под ложным флагом», — ответил журналист. Томас добавил, что НАТО могло бы снять постановочное видео с атакой РФ на Киев с применением малой ядерной боеголовки. «Затем объявите, что боеголовка была запущена, что привело к гибели сотен тысяч людей. Потом дайте волю заранее подготовленному медиа-блицкригу и примените Статью 5, оправдывающую ядерную войну», — подытожил автор. Журналист припомнил обвинения в адрес России касаемо обстрелов Запорожской АЭС. «Они утверждали, что русские либо обстреливали, либо устраивали взрывы на Запорожской атомной электростанции, которую они удерживали в течение некоторого времени», — отметил он. Автор заключил, что, по сути, русских обвиняют в том, обстреляли сами. После начала спецоперации на Украине 24 февраля, страны НАТО начали активно участвовать в конфликте России и Киева. В ходе СВО была обстреляна Запорожская атомная станция. Было заявлено, что предприятие было атаковано ВСУ. Позже у российских границ начались учения бойцов Североатлантического альянса. Также сообщалось, что войска альянса проведут недалеко от России ядерные учения.

Войска Североатлантического альянса могли бы напасть на Россию разве что под ложным флагом и подстроить нападение России на Украину, используя ядерное оружие малой мощности. Об этом с иронией заявили в статье для Global Research. Автор статьи Джефф Томас задается вопросом, какие инструменты остались у НАТО для воздействия на конфликт России и Украины. «Я давно чувствовал, что в конечном счете Запад мог бы положиться на старую излюбленную технику — атаку под ложным флагом», — ответил журналист. Томас добавил, что НАТО могло бы снять постановочное видео с атакой РФ на Киев с применением малой ядерной боеголовки. «Затем объявите, что боеголовка была запущена, что привело к гибели сотен тысяч людей. Потом дайте волю заранее подготовленному медиа-блицкригу и примените Статью 5, оправдывающую ядерную войну», — подытожил автор. Журналист припомнил обвинения в адрес России касаемо обстрелов Запорожской АЭС. «Они утверждали, что русские либо обстреливали, либо устраивали взрывы на Запорожской атомной электростанции, которую они удерживали в течение некоторого времени», — отметил он. Автор заключил, что, по сути, русских обвиняют в том, обстреляли сами. После начала спецоперации на Украине 24 февраля, страны НАТО начали активно участвовать в конфликте России и Киева. В ходе СВО была обстреляна Запорожская атомная станция. Было заявлено, что предприятие было атаковано ВСУ. Позже у российских границ начались учения бойцов Североатлантического альянса. Также сообщалось, что войска альянса проведут недалеко от России ядерные учения.