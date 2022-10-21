В поселке Солнечный проходит фестиваль косплея «Югрокон-2022» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В поселке Солнечный (ХМАО) открылся фестиваль фантастики, косплея и комиксов «Югракон-2022». Об этом сообщает telegram-канал «Мегаполис Югра».

«Фестиваль фантастики, комиксов и косплея „Югракон-2022“ открылся в поселке Солнечный. В программе встречи с российскими гик-знаменитостями, мастер-классы, погружение в фантастические вселенные, дефиле поклонников косплея», — сообщают в соцсети.

На фестивале присутствует актер Александр Сетейкин, исполнивший роль Димы Дубина — напарника майора Грома из одноименного фильма. Вечером для посетителей выступит тюменская группа «Gilead», исполняющая средневековую музыку в современной аранжировке.

Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО начались съемки высокобюджетного фильма. Создатели ленты ориентируются на международный прокат.

Участники фестиваля «Югрокон-2022» Фото: telegram-канал «Мегаполис-Югра»