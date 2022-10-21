21 октября 2022

В ХМАО проходит фестиваль косплея. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учредительный съезд
В поселке Солнечный проходит фестиваль косплея «Югрокон-2022» Фото:

В поселке Солнечный (ХМАО) открылся фестиваль фантастики, косплея и комиксов «Югракон-2022». Об этом сообщает telegram-канал «Мегаполис Югра».

«Фестиваль фантастики, комиксов и косплея „Югракон-2022“ открылся в поселке Солнечный. В программе встречи с российскими гик-знаменитостями, мастер-классы, погружение в фантастические вселенные, дефиле поклонников косплея», — сообщают в соцсети.

На фестивале присутствует актер Александр Сетейкин, исполнивший роль Димы Дубина — напарника майора Грома из одноименного фильма. Вечером для посетителей выступит тюменская группа «Gilead», исполняющая средневековую музыку в современной аранжировке.

Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО начались съемки высокобюджетного фильма. Создатели ленты ориентируются на международный прокат.

Участники фестиваля «Югрокон-2022»
Фото:
Участники фестиваля
Фото:

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В поселке Солнечный (ХМАО) открылся фестиваль фантастики, косплея и комиксов «Югракон-2022». Об этом сообщает telegram-канал «Мегаполис Югра». «Фестиваль фантастики, комиксов и косплея „Югракон-2022“ открылся в поселке Солнечный. В программе встречи с российскими гик-знаменитостями, мастер-классы, погружение в фантастические вселенные, дефиле поклонников косплея», — сообщают в соцсети. На фестивале присутствует актер Александр Сетейкин, исполнивший роль Димы Дубина — напарника майора Грома из одноименного фильма. Вечером для посетителей выступит тюменская группа «Gilead», исполняющая средневековую музыку в современной аранжировке. Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО начались съемки высокобюджетного фильма. Создатели ленты ориентируются на международный прокат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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