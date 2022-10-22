22 октября 2022

Спасатели предупредили свердловчан о сильном ветре

© Служба новостей «URA.RU»
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В Свердловской области ожидается усиление порывов ветра до 18 метров в секунду Фото:

Сильный ветер ожидается в Свердловской области 24 октября, жителям следует быть особенно внимательными. С таким предупреждением выступило региональное МЧС в официальном telegram-канале.

«Синоптики прогнозируют 24 октября местами в Свердловской области усиление ветра до 18 м/с. Эта информация и рекомендации по снижению рисков и смягчения последствий возможных происшествий направлена в органы власти, местного самоуправления, заинтересованные министерства, ведомства и на объекты инфраструктуры», — сообщили в МЧС.

Спасатели рекомендуют ограничить проведение работ на открытом воздухе, не парковать машины рядом с деревьями и рекламными конструкциями, соблюдать меры пожарной безопасности, так как при сильном ветре огонь распространяется быстро. Если стихия застала на улице, то следует укрыться в подземном переходе или в подъезде. Прятаться под крышами не стоит, так как с них может падать шифер и другие предметы.

Также спасатели советуют убрать хозяйственные вещи со двора и с балконов, а владельцам частных домов обратить внимание, надежно ли закреплены теплицы и другие конструкции. В случае происшествий можно звонить по номеру 101.

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Сильный ветер ожидается в Свердловской области 24 октября, жителям следует быть особенно внимательными. С таким предупреждением выступило региональное МЧС в официальном telegram-канале. «Синоптики прогнозируют 24 октября местами в Свердловской области усиление ветра до 18 м/с. Эта информация и рекомендации по снижению рисков и смягчения последствий возможных происшествий направлена в органы власти, местного самоуправления, заинтересованные министерства, ведомства и на объекты инфраструктуры», — сообщили в МЧС. Спасатели рекомендуют ограничить проведение работ на открытом воздухе, не парковать машины рядом с деревьями и рекламными конструкциями, соблюдать меры пожарной безопасности, так как при сильном ветре огонь распространяется быстро. Если стихия застала на улице, то следует укрыться в подземном переходе или в подъезде. Прятаться под крышами не стоит, так как с них может падать шифер и другие предметы. Также спасатели советуют убрать хозяйственные вещи со двора и с балконов, а владельцам частных домов обратить внимание, надежно ли закреплены теплицы и другие конструкции. В случае происшествий можно звонить по номеру 101.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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