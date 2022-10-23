Пермские власти рассказали, о чем просят семьи мобилизованных

Семьи мобилизованных пермяков обращаются к властям за бытовой помощью

Пермские муниципалитеты знают потребности семьи каждого участника СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Семьи мобилизованных пермяков и сами мобилизованные обращаются к властям с разными просьбами. Об этом рассказал руководитель света глав муниципальных образований Пермского края Константин Лызов на заседании совета 24 октября. Трансляция проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте».

«Во всех территориях края работают местные штабы и call-центры местных штабов. Помощь носит разный характер, семьи часто обращаются за бытовой помощью. Просят отремонтировать печь, привезти дрова, опустить в яму картошку. Ведь не всем нужны только деньги», — отметил Лызов.

Соликамский округ сейчас работает над созданием местного совета жен и матерей мобилизованных, которые будут заниматься выявлением и решением актуальных проблем семей. В Карагае раздают продуктовые наборы. В Гайнах мобилизованный попросил организовать уход за его маломобильным отцом. Краснокамске направили ходатайство на возврат многодетного отца, который был отправлен в учебный центр.

Среди других направлений — вопросы устройства в детские сады, кредитные каникулы, психологическая поморщь семьям мобилизованных и погибших. «Мы понимаем, кто был мобилизован с наших территорий, знаем их семьи. Главы, трудовые коллективы администраций оказывают адресную помощь», — отметил Лызов.

О частичной мобилизации в России президент Владимир Путин объявил 21 сентября. Военнослужащие из Пермского края сейчас проходят обучение в Елани, Тюмени и Тоцком. Им оказывается разноплановая помощь. На уровне края установлены единовременные выплаты.