Армянская церковь Екатеринбурга оказывает помощь переселенцам с Донбасса

25 октября 2022 в 20:54 Размер текста - 17 +

Представители армянского духовенства проводят беседы с переселенцами с Донбасса Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Представители Армянской Апостольской церкви в Екатеринбурге, помимо гуманитарной помощи, оказывают духовную помощь переселенцам с Донбасса, проживающим в Нижнесергинском районе Свердловской области. Члены духовенства проводят беседы с переселенцами. Об этом URA.RU рассказал настоятель церкви Иоанна Предтечи (Сурб Ованнес-Карапет) в столице Урала отец Аристакес. «Представители армянского духовенства проводят беседы с переселенцами с Донбасса, если есть такая необходимость. Мы стараемся поддержать переселенцев всеми возможными от нас способами», — отметил отец Аристакес. Ранее агентство писало, что в течение недели екатеринбуржцы приносили в редакцию URA.RU вещи для приезжих с Украины. В большинстве своем — это теплая одежда, которой не хватало беженцам: пальто и куртки, шарфы и шапки, свитера и носки.

Представители Армянской Апостольской церкви в Екатеринбурге, помимо гуманитарной помощи, оказывают духовную помощь переселенцам с Донбасса, проживающим в Нижнесергинском районе Свердловской области. Члены духовенства проводят беседы с переселенцами. Об этом URA.RU рассказал настоятель церкви Иоанна Предтечи (Сурб Ованнес-Карапет) в столице Урала отец Аристакес. «Представители армянского духовенства проводят беседы с переселенцами с Донбасса, если есть такая необходимость. Мы стараемся поддержать переселенцев всеми возможными от нас способами», — отметил отец Аристакес. Ранее агентство писало, что в течение недели екатеринбуржцы приносили в редакцию URA.RU вещи для приезжих с Украины. В большинстве своем — это теплая одежда, которой не хватало беженцам: пальто и куртки, шарфы и шапки, свитера и носки.