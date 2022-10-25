Армянская церковь Екатеринбурга оказывает помощь переселенцам с Донбасса

Представители Армянской Апостольской церкви в Екатеринбурге, помимо гуманитарной помощи, оказывают духовную помощь переселенцам с Донбасса, проживающим в Нижнесергинском районе Свердловской области. Члены духовенства проводят беседы с переселенцами. Об этом URA.RU рассказал настоятель церкви Иоанна Предтечи (Сурб Ованнес-Карапет) в столице Урала отец Аристакес.
«Представители армянского духовенства проводят беседы с переселенцами с Донбасса, если есть такая необходимость. Мы стараемся поддержать переселенцев всеми возможными от нас способами», — отметил отец Аристакес.
Ранее агентство писало, что в течение недели екатеринбуржцы приносили в редакцию URA.RU вещи для приезжих с Украины. В большинстве своем — это теплая одежда, которой не хватало беженцам: пальто и куртки, шарфы и шапки, свитера и носки.
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