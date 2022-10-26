Захарова: Запад извращает спорт гендерной политикой

26 октября 2022 в 15:47 Размер текста - 17 +

Мария Захарова заявила, что в настоящее время в спорте происходит искажение олимпийский принципов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Спорт находится под угрозой превращения в питательную среду для аморальности, Запад пытается извратить его, как и другие сферы жизни. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова. «Спорт может от своего первоначального образа — образовательного, стимулирующего человека на достижения, в том числе являющийся какой-то зоной сохранения традиционных ценностей — может превратиться в питательную среду для культивирования какой-то очевидной аморальности. В мировом спорте в настоящее время происходит искажение олимпийских принципов и спортивного международного права», — сообщила Захарова в эфире телеканала Матч ТВ. Также Захарова указала и на гендерную политику, которую насаждает Запад всем остальным. «Эта внутренняя повестка США, на которую они, безусловно, имеют право. Это их страна, это их политики, это их руководители. Только она перестала быть внутренней, ведь они ее насаждают всем остальным», — добавила Захарова. Ранее сообщалось, что Захарова раскритиковала США за невыдачу виз спортсменам сборной России. Невыдача виз является грубым нарушением со стороны США обязательств как государства, взявшегося принять у себя международное соревнование.

Спорт находится под угрозой превращения в питательную среду для аморальности, Запад пытается извратить его, как и другие сферы жизни. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова. «Спорт может от своего первоначального образа — образовательного, стимулирующего человека на достижения, в том числе являющийся какой-то зоной сохранения традиционных ценностей — может превратиться в питательную среду для культивирования какой-то очевидной аморальности. В мировом спорте в настоящее время происходит искажение олимпийских принципов и спортивного международного права», — сообщила Захарова в эфире телеканала Матч ТВ. Также Захарова указала и на гендерную политику, которую насаждает Запад всем остальным. «Эта внутренняя повестка США, на которую они, безусловно, имеют право. Это их страна, это их политики, это их руководители. Только она перестала быть внутренней, ведь они ее насаждают всем остальным», — добавила Захарова. Ранее сообщалось, что Захарова раскритиковала США за невыдачу виз спортсменам сборной России. Невыдача виз является грубым нарушением со стороны США обязательств как государства, взявшегося принять у себя международное соревнование.