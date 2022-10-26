Власти Херсона опровергли подготовку Киева к широкомасштабному наступлению

27 октября 2022 в 04:29 Размер текста - 17 +

Линия обороны на передовой в Херсонской области усиливается ВС РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Признаков подготовки Вооруженными силами Украины (ВСУ) широкомасштабного наступления на Херсонскую область пока нет. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. «Пока мы не видим признаков широкомасштабного контрнаступления на Херсонскую область. Есть отдельные попытки прощупать и пробить линию нашей обороны, но все они пресекаются», — сообщил он в беседе с РИА Новости. Замглавы региона подчеркнул, что о сдачи Херсонской области нет и речи, линия обороны на передовой постоянно усиливается российскими войсками. Ранее в офисе президента Украины признали, что ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для Киева сторону. Вооруженные силы РФ регулярно отбивают все атаки украинских войск. В данном направлении уничтожены до 130 солдат ВСУ. Стремоусов ранее сообщал, что линия движения фронта на подступах к Киева Херсону остановилась, так как «укронацисты не хотят умирать».

Признаков подготовки Вооруженными силами Украины (ВСУ) широкомасштабного наступления на Херсонскую область пока нет. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. «Пока мы не видим признаков широкомасштабного контрнаступления на Херсонскую область. Есть отдельные попытки прощупать и пробить линию нашей обороны, но все они пресекаются», — сообщил он в беседе с РИА Новости. Замглавы региона подчеркнул, что о сдачи Херсонской области нет и речи, линия обороны на передовой постоянно усиливается российскими войсками. Ранее в офисе президента Украины признали, что ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для Киева сторону. Вооруженные силы РФ регулярно отбивают все атаки украинских войск. В данном направлении уничтожены до 130 солдат ВСУ. Стремоусов ранее сообщал, что линия движения фронта на подступах к Киева Херсону остановилась, так как «укронацисты не хотят умирать».