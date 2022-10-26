26 октября 2022

Власти Херсона опровергли подготовку Киева к широкомасштабному наступлению

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, бтр, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Линия обороны на передовой в Херсонской области усиливается ВС РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Признаков подготовки Вооруженными силами Украины (ВСУ) широкомасштабного наступления на Херсонскую область пока нет. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Пока мы не видим признаков широкомасштабного контрнаступления на Херсонскую область. Есть отдельные попытки прощупать и пробить линию нашей обороны, но все они пресекаются», — сообщил он в беседе с РИА Новости. Замглавы региона подчеркнул, что о сдачи Херсонской области нет и речи, линия обороны на передовой постоянно усиливается российскими войсками.

Ранее в офисе президента Украины признали, что ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для Киева сторону. Вооруженные силы РФ регулярно отбивают все атаки украинских войск. В данном направлении уничтожены до 130 солдат ВСУ. Стремоусов ранее сообщал, что линия движения фронта на подступах к Киева Херсону остановилась, так как «укронацисты не хотят умирать».

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Признаков подготовки Вооруженными силами Украины (ВСУ) широкомасштабного наступления на Херсонскую область пока нет. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. «Пока мы не видим признаков широкомасштабного контрнаступления на Херсонскую область. Есть отдельные попытки прощупать и пробить линию нашей обороны, но все они пресекаются», — сообщил он в беседе с РИА Новости. Замглавы региона подчеркнул, что о сдачи Херсонской области нет и речи, линия обороны на передовой постоянно усиливается российскими войсками. Ранее в офисе президента Украины признали, что ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для Киева сторону. Вооруженные силы РФ регулярно отбивают все атаки украинских войск. В данном направлении уничтожены до 130 солдат ВСУ. Стремоусов ранее сообщал, что линия движения фронта на подступах к Киева Херсону остановилась, так как «укронацисты не хотят умирать».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...