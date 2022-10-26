Пермяк украл у 6-летней девочки смартфон

27 октября 2022 в 17:08 Размер текста - 17 +

Во время ограбления девочка держала телефон в руках Фото: Илья Московец © URA.RU В Перми мужчина украл смартфон у 6-летней девочки, которая качалась на качелях. Подробности о совершенном преступлении рассказали в пресс-службе УМВД по городу Перми. «13 октября 6-летняя девочка качалась на качели. К ней подошел мужчина, выхватил из рук ребенка смартфон и скрылся с места преступления. Отец девочки обратился в правоохранительные органы», — рассказали в полиции. Личность грабителя была установлена в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Подозреваемым оказался 32-летний житель Чердынского района. Полицейские доставили мужчину в отдел полиции, где он дал признательные показания. По словам пермяка, он продал украденный телефон, а деньги потратил на личные нужды. По факту преступления возбуждено уголовное дело, мужчине грозит тюрьма.

В Перми мужчина украл смартфон у 6-летней девочки, которая качалась на качелях. Подробности о совершенном преступлении рассказали в пресс-службе УМВД по городу Перми. «13 октября 6-летняя девочка качалась на качели. К ней подошел мужчина, выхватил из рук ребенка смартфон и скрылся с места преступления. Отец девочки обратился в правоохранительные органы», — рассказали в полиции. Личность грабителя была установлена в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Подозреваемым оказался 32-летний житель Чердынского района. Полицейские доставили мужчину в отдел полиции, где он дал признательные показания. По словам пермяка, он продал украденный телефон, а деньги потратил на личные нужды. По факту преступления возбуждено уголовное дело, мужчине грозит тюрьма.