26 октября 2022

Пермяк украл у 6-летней девочки смартфон

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, бахилы, подоконник, дети, мальчик с девочкой, окно
Во время ограбления девочка держала телефон в руках Фото:

В Перми мужчина украл смартфон у 6-летней девочки, которая качалась на качелях. Подробности о совершенном преступлении рассказали в пресс-службе УМВД по городу Перми.

«13 октября 6-летняя девочка качалась на качели. К ней подошел мужчина, выхватил из рук ребенка смартфон и скрылся с места преступления. Отец девочки обратился в правоохранительные органы», — рассказали в полиции. Личность грабителя была установлена в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Подозреваемым оказался 32-летний житель Чердынского района.

Полицейские доставили мужчину в отдел полиции, где он дал признательные показания. По словам пермяка, он продал украденный телефон, а деньги потратил на личные нужды. По факту преступления возбуждено уголовное дело, мужчине грозит тюрьма.

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В Перми мужчина украл смартфон у 6-летней девочки, которая качалась на качелях. Подробности о совершенном преступлении рассказали в пресс-службе УМВД по городу Перми. «13 октября 6-летняя девочка качалась на качели. К ней подошел мужчина, выхватил из рук ребенка смартфон и скрылся с места преступления. Отец девочки обратился в правоохранительные органы», — рассказали в полиции. Личность грабителя была установлена в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Подозреваемым оказался 32-летний житель Чердынского района. Полицейские доставили мужчину в отдел полиции, где он дал признательные показания. По словам пермяка, он продал украденный телефон, а деньги потратил на личные нужды. По факту преступления возбуждено уголовное дело, мужчине грозит тюрьма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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