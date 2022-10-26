В Сургуте мобилизовали спецназовца, вернувшегося из зоны СВО

27 октября 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Из зоны СВО Фоменко вернулся в сентябре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В ХМАО мобилизовали председателя ассоциации ветеранов ВДВ и войск спецназа Сергея Фоменко, который месяц назад вернулся из зоны СВО, где проходил службу добровольцем. Об этом URA.RU сообщил сам Фоменко. «Я полтора месяца назад приехал из зоны СВО. Я там проходил службу как доброволец боевого армейского резерва специального [БАРС]. Приехал домой на отдых и сейчас опять туда поеду, потому что повестку получил. К поездке, можно сказать, не готовился. Собрался за два дня. Вот ребята знакомые еще помогли. Взял самое важное — это нижнее и нательное белье, и носков теплых побольше. Остальное там есть и снаряжение, и питание. Когда я там был, у меня в подразделении было все, вплоть до пирожков и дынь. Молоко даже привозили», — сообщил Фоменко. Сергей Фоменко с 2016 года возглавляет в Сургуте региональную общественную ассоциацию ветеранов ВДВ и войск спецназа. Сам же он проходи службу в рядах воздушно-десантных войск. Отправят ли его в рамках мобилизации в ВДВ, он не знает. «Я готов ко всему. Могу служить на любом направлении. Куда Родина отправит, там и будем ее защищать», — добавил Фоменко. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мэр проводил на фронт мобилизованного брата. Глава поселка Половинка Александр Старжинский провожая брата отдал ему личный квадрокоптер. О частичной мобилизации в стране Владимир Путин объявил 21 сентября. Президент России уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. Из запаса планируют призвать около 300 тысяч граждан. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

В ХМАО мобилизовали председателя ассоциации ветеранов ВДВ и войск спецназа Сергея Фоменко, который месяц назад вернулся из зоны СВО, где проходил службу добровольцем. Об этом URA.RU сообщил сам Фоменко. «Я полтора месяца назад приехал из зоны СВО. Я там проходил службу как доброволец боевого армейского резерва специального [БАРС]. Приехал домой на отдых и сейчас опять туда поеду, потому что повестку получил. К поездке, можно сказать, не готовился. Собрался за два дня. Вот ребята знакомые еще помогли. Взял самое важное — это нижнее и нательное белье, и носков теплых побольше. Остальное там есть и снаряжение, и питание. Когда я там был, у меня в подразделении было все, вплоть до пирожков и дынь. Молоко даже привозили», — сообщил Фоменко. Сергей Фоменко с 2016 года возглавляет в Сургуте региональную общественную ассоциацию ветеранов ВДВ и войск спецназа. Сам же он проходи службу в рядах воздушно-десантных войск. Отправят ли его в рамках мобилизации в ВДВ, он не знает. «Я готов ко всему. Могу служить на любом направлении. Куда Родина отправит, там и будем ее защищать», — добавил Фоменко. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мэр проводил на фронт мобилизованного брата. Глава поселка Половинка Александр Старжинский провожая брата отдал ему личный квадрокоптер. О частичной мобилизации в стране Владимир Путин объявил 21 сентября. Президент России уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. Из запаса планируют призвать около 300 тысяч граждан. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.