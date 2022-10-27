Мобилизованный заявил, что еда в Елани лучше, чем в столовой на УВЗ (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мобилизованный мужчина из Нижнего Тагила (Свердловская область) в ответ на слухи о том, что в военной части в Елани солдат не кормят, показал, как питаются мобилизованные. По его словам, готовят для военнослужащих — хорошо.

«Не знаю кто распускает слухи о том, что якобы нас в Елани не кормят… Готовят действительно хорошо, а по сравнению со столовыми на УВЗ — в разы лучше: ни изжоги, ничего плохого, многим нравится», — цитирует мужчину сообщество «[ТТ] Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

Мобилизованный отмечает, что в части есть небольшое количество людей, которые не ходят в столовую, но «на то их желание». Вдобавок к своим словам мужчина поделился фотографиями. «Эти фото обеда и ужина сделаны 27 октября», — заявил мужчина.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября — в этот день президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором призвал солдат запаса с боевым опытом и военно-учетной специальностью помочь ВС РФ. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, в России планировалось мобилизовать 300 тысяч человек.

Спецоперация России на Украине стартовала 24 февраля после усиления обстрелов ДНР и ЛНР войсками ВСУ. Для спасения жизней русскоязычного населения власти приняли решение провести спецоперацию и денацификацию Украины, сообщил Путин.

Так кормят военнослужащих в обед Фото: сообщество «[ТТ] Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте»