Многодетного свердловчанина пытаются вернуть с полигона Луганска

Ошибочная мобилизация произошла из-за того, что в военкомате была старая информация о мужчине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Военный комиссариат Верхней Пышмы (Свердловская область) готов оказать помощь по возвращению ошибочно мобилизованного отца троих детей домой. Мужчину призвали по повестке для участия в СВО. Об этом URA.RU сообщили в военкомате.

Ранее в агентство обратилась местная жительница Екатерина, которая пытается вернуть домой супруга. Женщина обращалась во все возможные инстанции, но пока безрезультатно.

«Моему мужу пришла повестка из военкомата в конце сентября, а уже 12 октября он был переброшен в Луганск. В семье подрастает трое детей — 11 лет, 7 лет, а самому младшему всего 7 месяцев. В военкомате мне сказали, что он был ошибочно мобилизован, но как разрешить эту ситуацию, я пока ума не приложу», — говорит женщина.

По словам многодетной мамы, ошибочная мобилизация произошла из-за того, что в военкомате была старая информация о муже. «В личном деле мужа указан только старший ребенок. Информацию о двоих младших муж своевременно не предоставил, что, безусловно, наша ошибка. Но и во время призыва никто информацию не уточнил и не занес в личное дело. А теперь мне приходится обращаться на горячую линию, где не дают ответа, в ЦВО — тишина, и даже обращение к уполномоченной по правам человека в регионе не дало никакого результата», — переживает Екатерина.

Редакция агентства обратилась за комментарием в Военный комиссариат города Верхняя Пышма Свердловской области. Там сообщили, что готовы оказать помощь по возвращению многодетного отца домой. «Супруге данного гражданина необходимо подойти в военкомат и предоставить свидетельства рождения детей, чтобы обновить информацию. После этого военкомат готов написать ходатайство на возврат мобилизованного на имя командира части, откуда мужчина был отправлен в зону проведения СВО», — отметили в ведомстве.

Также запрос был направлен в аппарат уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой. На момент публикации ответа не поступило. На горячей линии по вопросам мобилизации журналисту агентства сказали, что необходимо повторно позвонить в колл-центр для получения дополнительной инструкции.

Ранее URA.RU писало, что уполномоченная по правам человека в регионе обратилась к свердловчанам и рассказала, какие действия необходимо предпринять, чтобы не попасть под ошибочную мобилизацию. Мужчинам необходимо вовремя обновлять личную информацию в военкоматах. Указ о частичной мобилизации подписал глава Российской Федерации Владимир Путин.