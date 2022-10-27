27 октября 2022

В ЦВО взялись за возвращение ошибочно мобилизованного свердловчанина из Луганска

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Центр по подготовке мобилизованных в Луганской области . Луганск, военная техника, армия, военные, солдаты, танк, военные сборы, вооруженные силы, мобилизованные, учебка, мобилизанты, обучение мобилизантов
Мужчина был мобилизован в конце сентября Фото:
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Мобилизация в России

Военная прокуратура Центрального военного округа (ЦВО) взялась за возврат многодетного жителя Верхней Пышмы (Свердловская область), который был ошибочно мобилизован в Луганск. Об этом URA.RU рассказала Екатерина, супруга мобилизованного.

«В соответствии с частью 3 статьи 8 ФЗ от 02.05.2006 „О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации“, направляю для рассмотрения в порядке компетенции обращение от 20.10.2022 о возможном возвращении мобилизованного к месту жительства», — сказано в документе, который предоставила Екатерина.

Ранее URA.RU писало, что в агентство обратилась свердловчанка Екатерина, которая пытается вернуть домой супруга. Мужу пришла повестка из военкомата в конце сентября, а 12 октября мужчина был направлен в Луганск. В семье трое малолетних детей. Обращение женщины во все возможные инстанции не дало результатов. Позже в военном комиссариате Верхней Пышмы (Свердловская область) написали ходатайство в Министерство обороны РФ на возврат многодетного отца, который был ошибочно мобилизован в ЛНР.

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Военная прокуратура Центрального военного округа (ЦВО) взялась за возврат многодетного жителя Верхней Пышмы (Свердловская область), который был ошибочно мобилизован в Луганск. Об этом URA.RU рассказала Екатерина, супруга мобилизованного. «В соответствии с частью 3 статьи 8 ФЗ от 02.05.2006 „О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации“, направляю для рассмотрения в порядке компетенции обращение от 20.10.2022 о возможном возвращении мобилизованного к месту жительства», — сказано в документе, который предоставила Екатерина. Ранее URA.RU писало, что в агентство обратилась свердловчанка Екатерина, которая пытается вернуть домой супруга. Мужу пришла повестка из военкомата в конце сентября, а 12 октября мужчина был направлен в Луганск. В семье трое малолетних детей. Обращение женщины во все возможные инстанции не дало результатов. Позже в военном комиссариате Верхней Пышмы (Свердловская область) написали ходатайство в Министерство обороны РФ на возврат многодетного отца, который был ошибочно мобилизован в ЛНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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