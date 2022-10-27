В ЦВО взялись за возвращение ошибочно мобилизованного свердловчанина из Луганска

Военная прокуратура Центрального военного округа (ЦВО) взялась за возврат многодетного жителя Верхней Пышмы (Свердловская область), который был ошибочно мобилизован в Луганск. Об этом URA.RU рассказала Екатерина, супруга мобилизованного.
«В соответствии с частью 3 статьи 8 ФЗ от 02.05.2006 „О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации“, направляю для рассмотрения в порядке компетенции обращение от 20.10.2022 о возможном возвращении мобилизованного к месту жительства», — сказано в документе, который предоставила Екатерина.
Ранее URA.RU писало, что в агентство обратилась свердловчанка Екатерина, которая пытается вернуть домой супруга. Мужу пришла повестка из военкомата в конце сентября, а 12 октября мужчина был направлен в Луганск. В семье трое малолетних детей. Обращение женщины во все возможные инстанции не дало результатов. Позже в военном комиссариате Верхней Пышмы (Свердловская область) написали ходатайство в Министерство обороны РФ на возврат многодетного отца, который был ошибочно мобилизован в ЛНР.
Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo