Свердловский комиссар просит Минобороны вернуть многодетного отца с Луганска домой

24 октября 2022 в 13:45 Размер текста - 17 +

В военном комиссариате Верхней Пышмы написали ходатайство в Министерство обороны РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В военном комиссариате Верхней Пышмы (Свердловская область) написали ходатайство в Министерство обороны России на возврат многодетного отца, который был ошибочно мобилизован. Об этом URA.RU рассказала Екатерина, супруга мобилизованного. Ранее агентство сообщало, что свердловский военкомат готов оказать помощь по возвращению ошибочно мобилизованного отца троих детей. Мужчину призвали по повестке для участия в спецоперации. «В связи с вновь открывшимися обстоятельствами прошу Вас направить в распоряжение военного комиссара города Верхняя Пышма мобилизованного 29.10.2022 года гражданина РФ, для последующей демобилизации. Причина: многодетный отец, трое несовершеннолетних детей на иждивении», — сказано в документе, который предоставила Екатерина. Ранее URA.RU писало, что в агентство обратилась жительница Верхней Пышмы Екатерина, которая пытается вернуть домой супруга. Главе семейства пришла повестка из военкомата в конце сентября, а уже 12 октября мужчина был направлен в ЛНР. В семье трое малолетних детей. Женщина обращалась во все возможные инстанции, но безрезультатно. Уполномоченная по правам человека в Свердловской области обратилась к землякам и рассказала, какие действия необходимо предпринять, чтобы не попасть в число ошибочно мобилизованных. Военнообязанным мужчинам нужно вовремя обновлять информацию в военкоматах. Указ президента России Владимира Путина о частичной мобилизации был подписан 21 сентября.

В военном комиссариате Верхней Пышмы (Свердловская область) написали ходатайство в Министерство обороны России на возврат многодетного отца, который был ошибочно мобилизован. Об этом URA.RU рассказала Екатерина, супруга мобилизованного. Ранее агентство сообщало, что свердловский военкомат готов оказать помощь по возвращению ошибочно мобилизованного отца троих детей. Мужчину призвали по повестке для участия в спецоперации. «В связи с вновь открывшимися обстоятельствами прошу Вас направить в распоряжение военного комиссара города Верхняя Пышма мобилизованного 29.10.2022 года гражданина РФ, для последующей демобилизации. Причина: многодетный отец, трое несовершеннолетних детей на иждивении», — сказано в документе, который предоставила Екатерина. Ранее URA.RU писало, что в агентство обратилась жительница Верхней Пышмы Екатерина, которая пытается вернуть домой супруга. Главе семейства пришла повестка из военкомата в конце сентября, а уже 12 октября мужчина был направлен в ЛНР. В семье трое малолетних детей. Женщина обращалась во все возможные инстанции, но безрезультатно. Уполномоченная по правам человека в Свердловской области обратилась к землякам и рассказала, какие действия необходимо предпринять, чтобы не попасть в число ошибочно мобилизованных. Военнообязанным мужчинам нужно вовремя обновлять информацию в военкоматах. Указ президента России Владимира Путина о частичной мобилизации был подписан 21 сентября.