Резервистов просят не употреблять алкоголь в автобусе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Военком Копейска (Челябинская область) пообещал возвращать пьяных мобилизованных для отрезвления. Об этом он заявил 28 октября, обращаясь к резервистам перед их отправкой в Чебаркульский военный городок.

«Сегодня вы убываете в Чебаркуль. Прошу в автобусах спиртные напитки ни в коем случае не употреблять. Пьяные будут возвращены назад для отрезвления. Не позорьте себя и своих родственников», — заявил военком на видео, выложенное в группе «Помощь Военным на СВО „Вместе“ Копейск» во «ВКонтакте».

Представитель военкомата также отметил, что Копейск будет гордится своими парнями и попросил их сделать все возможное, чтобы победа осталась за Россией. Он заявил, что его единственный приказ — это статься живыми и здоровыми при выполнении воинского долга.

Мобилизованных копейчан также благословил на ратный подвиг православный священнослужитель. Батюшка заявил, что ребята идут на Святое дело.

На Украине спецоперация РФ началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Частичную мобилизацию на сегодняшний день завершили более чем в половине регионов России из 89. Первой о завершении мероприятий в рамках частичной мобилизации заявила Чечня.