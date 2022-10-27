В ХМАО бухгалтеров детского сада подозревают в хищении 6 миллионов

Бухгалтеры выплатили своим знакомым более 6 миллионов рублей компенсации платы за детсад Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Сотрудники УМВД по ХМАО выявили факты хищения денег бухгалтерами одного из детских садов Березовского района. Об этом сообщает официальный портал полиции «МВД Медиа».

«Бухгалтерия отправляла в банк данные не родителей, которые имели право на компенсацию части денег на детсад, а своих знакомых. Таким образом, те кто мог получить компенсацию ее не видели», — уточнили в «МВД Медиа».

За полтора года женщины совершили хищение почти 6 миллионов рублей. Сейчас полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество).

Ранее URA.RU сообщало, что полиция ищет пострадавших, которых кинула элитная турфирма в ХМАО. Клиенты турфирмы Carefree Concierge Service заплатили за тур, но так и не смогли им воспользоваться. Жертвами стали несколько десятков человек.