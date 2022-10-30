Под Златоустом выросли съедобные мухоморы. Фото

31 октября 2022 в 09:56 Размер текста - 17 +

На Таганае растет пять видов грибов-поплавков Фото: Илья Московец © URA.RU В нацпарке «Таганай» возле Златоуста (Челябинская область) выросли условно-съедобные мухоморы. Как URA.RU сообщили в пресс-службе нацпарка, другие сведения говорят о ядовитости мухомора Баттарры. «Таганайские грибы снега не боятся. На территории национального парка он лежит уже повсюду. И на белом фоне очень эффектно выделяется шляпка умброво-желтого поплавка мухомора Баттарры», — сообщили URA.RU в нацпарке. Ранее данный вид не здесь не встречали, и потому он не был учтен. Теперь гриб занесли в ведомости. Несмотря на то, что поплавки, произрастающие в нацпарке, относятся к роду Аманитовых, то есть мухоморов, они условно-съедобны. Поплавков на Таганае теперь открыто пять видов. В настоящее время на Таганае из-под снега также можно собрать лисички. При оттаивании вкуса они не теряют. В пресс-службе нацпарка отметили URA.RU, что урожай разных видов грибов зависит от сезона. В 2021 году было много белых грибов. Летом 2022 года чаще встречались подберезовики. Собирать ягоды и грибы вне заповедных зон нацпарка разрешают, но в непромышленных масштабах. Этот мухомор назван в честь итальянского ученого Джованни Антонио Баттарры Фото: пресс-служба нацпарка «Таганай» Лисички, в отличие от мухоморов, есть безопасней Фото: пресс-служба нацпарка «Таганай»

В нацпарке «Таганай» возле Златоуста (Челябинская область) выросли условно-съедобные мухоморы. Как URA.RU сообщили в пресс-службе нацпарка, другие сведения говорят о ядовитости мухомора Баттарры. «Таганайские грибы снега не боятся. На территории национального парка он лежит уже повсюду. И на белом фоне очень эффектно выделяется шляпка умброво-желтого поплавка мухомора Баттарры», — сообщили URA.RU в нацпарке. Ранее данный вид не здесь не встречали, и потому он не был учтен. Теперь гриб занесли в ведомости. Несмотря на то, что поплавки, произрастающие в нацпарке, относятся к роду Аманитовых, то есть мухоморов, они условно-съедобны. Поплавков на Таганае теперь открыто пять видов. В настоящее время на Таганае из-под снега также можно собрать лисички. При оттаивании вкуса они не теряют. В пресс-службе нацпарка отметили URA.RU, что урожай разных видов грибов зависит от сезона. В 2021 году было много белых грибов. Летом 2022 года чаще встречались подберезовики. Собирать ягоды и грибы вне заповедных зон нацпарка разрешают, но в непромышленных масштабах.