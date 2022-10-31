Песков раскрыл, что ждет россиян, выезжающих за границу после завершения мобилизации

После прекращения призыва по частичной мобилизации у россиян не должно возникнуть проблем с выездом за границу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Есть же определенная инерция. Сейчас все сигналы прошли и таких происшествий быть не должно», — сказал Песков, говоря о текущей ситуации, связанной с выездом россиян призывного возраста за границу, передает РИА Новости.
В России 21 сентября была введена частичная мобилизация. Спустя месяц, 28 октября, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о ее завершении. По его словам, установленное задание от президента РФ Владимира Путина призвать 300 тысяч человек было успешно выполнено. В понедельник, 31 октября пресс-служба военного ведомства доложила, что Минобороны РФ завершило все мероприятия в рамках частичной мобилизации.
Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — в одном письме каждый вечер. Подпишитесь на нашу эксклюзивную рассылку!
После прекращения призыва по частичной мобилизации у россиян не должно возникнуть проблем с выездом за границу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Есть же определенная инерция. Сейчас все сигналы прошли и таких происшествий быть не должно», — сказал Песков, говоря о текущей ситуации, связанной с выездом россиян призывного возраста за границу, передает РИА Новости. В России 21 сентября была введена частичная мобилизация. Спустя месяц, 28 октября, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о ее завершении. По его словам, установленное задание от президента РФ Владимира Путина призвать 300 тысяч человек было успешно выполнено. В понедельник, 31 октября пресс-служба военного ведомства доложила, что Минобороны РФ завершило все мероприятия в рамках частичной мобилизации.