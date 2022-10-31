Мобилизованным пермякам в Елань передали посылки от земляков

Находящимся в Елани пермякам доставили посылки от земляков. Об этом сообщается в официальном telegram-канале пресс-службы губернатора региона Дмитрия Махонина.
«Мобилизованные прикамцы, находящиеся в учебном центре в Елани, получили очередной груз из Пермского края. Сбор провели исходя из потребностей бойцов: теплые вещи, воду, генераторы, коврики и спальники», — говорится в сообщении.
Отмечается, что все вещи были закуплены на средства краевого бюджета и организаций. Кроме того, в сборе средств принимали участие муниципалитеты, один из них отправил пермякам бензогенератор.
Ранее URA.RU писало о посылках, которые были доставлены от земляков бойцам танкового батальона «Молот». После получения помощи, бойцы поблагодарили тех, кто участвовал в сборе посылок.
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