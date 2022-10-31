31 октября 2022

Мобилизованным пермякам в Елань передали посылки от земляков

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Отправка гуманитарной помощи добровольческому батальону Молот (в/ч 13637) в зону проведения СВО. Пермь, гуманитарная помощь, своих не бросаем, батальон молот, погрузка гуманитарной помощи
Пермским мобилизованным доставили посылки от земляков Фото:
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Мобилизация в России

Находящимся в Елани пермякам доставили посылки от земляков. Об этом сообщается в официальном telegram-канале пресс-службы губернатора региона Дмитрия Махонина.

«Мобилизованные прикамцы, находящиеся в учебном центре в Елани, получили очередной груз из Пермского края. Сбор провели исходя из потребностей бойцов: теплые вещи, воду, генераторы, коврики и спальники», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все вещи были закуплены на средства краевого бюджета и организаций. Кроме того, в сборе средств принимали участие муниципалитеты, один из них отправил пермякам бензогенератор.

Ранее URA.RU писало о посылках, которые были доставлены от земляков бойцам танкового батальона «Молот». После получения помощи, бойцы поблагодарили тех, кто участвовал в сборе посылок.

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Находящимся в Елани пермякам доставили посылки от земляков. Об этом сообщается в официальном telegram-канале пресс-службы губернатора региона Дмитрия Махонина. «Мобилизованные прикамцы, находящиеся в учебном центре в Елани, получили очередной груз из Пермского края. Сбор провели исходя из потребностей бойцов: теплые вещи, воду, генераторы, коврики и спальники», — говорится в сообщении. Отмечается, что все вещи были закуплены на средства краевого бюджета и организаций. Кроме того, в сборе средств принимали участие муниципалитеты, один из них отправил пермякам бензогенератор. Ранее URA.RU писало о посылках, которые были доставлены от земляков бойцам танкового батальона «Молот». После получения помощи, бойцы поблагодарили тех, кто участвовал в сборе посылок.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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