Мошенник раскрыл свою схему освобождения от мобилизации

Мошенники предлагали свердловчанам освободиться от мобилизации с помощью подделки документов

02 ноября 2022 в 11:35 Размер текста - 17 +

Источник рассказал, что мошенники пытаются нажиться на мобилизованных свердловчанах Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Представитель одного из telegram-каналов, предлагавших свердловчанам незаконно освободиться от мобилизации, пытался выманить деньги, которые якобы пошли бы на формирование брони для бойцов запаса. Соответствующие схемы мошенник раскрыл в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Вы будете в реестре. Те, кто отправляет повестки, сначала смотрят там, а потом уже высылают. Работаем с самого начала [частичной мобилизации]. Всем, кто обращался, помогли», — рассказал собеседник агентства. Он предложил три варианта освобождения от мобилизации: фиктивное устройство на работу в системообразующее предприятие, присвоение категории «Д» (негоден к военной службе) и оформление опекунства. Для каждой мошеннической схемы были предложены разные цены реализации. Дешевле всего якобы обходится оформление опекунства — семь тысяч рублей. За присвоение категории «Д» менеджер предложил заплатить 10 тысяч, а за договор с рекрутером в IT-компании — 15 тысяч. Клиенту предлагалось заплатить и отправить все личные документы незнакомцу, который якобы оформит отсрочку сам. Собеседник в правоохранительных органах рассказал URA.RU, что такие мошенники, предлагающие освободиться от мобилизации незаконными путями, на самом деле не оказывают никакую помощь, а только оставляют без денег. «Вам обещают быстрое оформление документов, освобождение от призыва, вы переводите деньги, а потом человек пропадает. Потому что у них цель именно заработать на доверчивости граждан», — рассказал собеседник агентства. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там пообещали уточнить информацию о поступлении жалоб на мошенников. Отправлен запрос в пресс-службу Центрального военного округа. Ответ на момент публикации не поступил. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября после обращения президента РФ Владимира Путина, который сообщил, что для отправки в зону СВО требуются, в первую очередь, люди с боевым опытом, имеющие военно-учетную специальность. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил о завершении мобилизационных мероприятий в РФ. Для участия в спецоперации были собраны сотни тысяч человек, которые проходят подготовку. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля после усиления восьмилетних обстрелов войсками ВСУ жителей ДНР и ЛНР. Решение ввести российские войска было принято для спасения жизней мирного населения республик.

Представитель одного из telegram-каналов, предлагавших свердловчанам незаконно освободиться от мобилизации, пытался выманить деньги, которые якобы пошли бы на формирование брони для бойцов запаса. Соответствующие схемы мошенник раскрыл в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Вы будете в реестре. Те, кто отправляет повестки, сначала смотрят там, а потом уже высылают. Работаем с самого начала [частичной мобилизации]. Всем, кто обращался, помогли», — рассказал собеседник агентства. Он предложил три варианта освобождения от мобилизации: фиктивное устройство на работу в системообразующее предприятие, присвоение категории «Д» (негоден к военной службе) и оформление опекунства. Для каждой мошеннической схемы были предложены разные цены реализации. Дешевле всего якобы обходится оформление опекунства — семь тысяч рублей. За присвоение категории «Д» менеджер предложил заплатить 10 тысяч, а за договор с рекрутером в IT-компании — 15 тысяч. Клиенту предлагалось заплатить и отправить все личные документы незнакомцу, который якобы оформит отсрочку сам. Собеседник в правоохранительных органах рассказал URA.RU, что такие мошенники, предлагающие освободиться от мобилизации незаконными путями, на самом деле не оказывают никакую помощь, а только оставляют без денег. «Вам обещают быстрое оформление документов, освобождение от призыва, вы переводите деньги, а потом человек пропадает. Потому что у них цель именно заработать на доверчивости граждан», — рассказал собеседник агентства. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там пообещали уточнить информацию о поступлении жалоб на мошенников. Отправлен запрос в пресс-службу Центрального военного округа. Ответ на момент публикации не поступил. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября после обращения президента РФ Владимира Путина, который сообщил, что для отправки в зону СВО требуются, в первую очередь, люди с боевым опытом, имеющие военно-учетную специальность. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил о завершении мобилизационных мероприятий в РФ. Для участия в спецоперации были собраны сотни тысяч человек, которые проходят подготовку. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля после усиления восьмилетних обстрелов войсками ВСУ жителей ДНР и ЛНР. Решение ввести российские войска было принято для спасения жизней мирного населения республик.