Благоустройство сквера возле здания администрации Верхней Пышмы (Свердловская область) закончится летом следующего года, заявил глава города Иван Соломин. Он пообещал жителям превратить главную площадь городского округа в художественное пространство.
«Принял один из центральных объектов нашего города — сквер возле здания администрации. Уже следующим летом жители и гости Верхней Пышмы смогут прогуливаться по новому благоустроенному пространству. Постепенно главная площадь города превратится в художественное пространство», — написал Соломин на своей странице «ВКонтакте».
Соломин добавил, что в сквере появится много растений, а возле фонтана будет светомузыкальное шоу. Сквер будет выполнен в цвет главного геральдического символа города — белого Грифона. При этом, мэр обратился к жителям и попросил беречь строящийся объект.
Вот так сейчас выглядит сквер у здания мэрии Верхней Пышмы
Фото: страница Ивана Соломина в соцсети «ВКонтакте»
Иван Соломин (второй справа) принял объект
Фото: страница Ивана Соломина в соцсети «ВКонтакте»
По словам мэра, сквер будет выполнен в белых цветах
Фото: страница Ивана Соломина в соцсети «ВКонтакте»
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Благоустройство сквера возле здания администрации Верхней Пышмы (Свердловская область) закончится летом следующего года, заявил глава города Иван Соломин. Он пообещал жителям превратить главную площадь городского округа в художественное пространство. «Принял один из центральных объектов нашего города — сквер возле здания администрации. Уже следующим летом жители и гости Верхней Пышмы смогут прогуливаться по новому благоустроенному пространству. Постепенно главная площадь города превратится в художественное пространство», — написал Соломин на своей странице «ВКонтакте». Соломин добавил, что в сквере появится много растений, а возле фонтана будет светомузыкальное шоу. Сквер будет выполнен в цвет главного геральдического символа города — белого Грифона. При этом, мэр обратился к жителям и попросил беречь строящийся объект.