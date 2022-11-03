Глава Верхней Пышмы Иван Соломин пообещал жителям облагородить сквер возле здании администрации (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Благоустройство сквера возле здания администрации Верхней Пышмы (Свердловская область) закончится летом следующего года, заявил глава города Иван Соломин. Он пообещал жителям превратить главную площадь городского округа в художественное пространство.

«Принял один из центральных объектов нашего города — сквер возле здания администрации. Уже следующим летом жители и гости Верхней Пышмы смогут прогуливаться по новому благоустроенному пространству. Постепенно главная площадь города превратится в художественное пространство», — написал Соломин на своей странице «ВКонтакте».

Соломин добавил, что в сквере появится много растений, а возле фонтана будет светомузыкальное шоу. Сквер будет выполнен в цвет главного геральдического символа города — белого Грифона. При этом, мэр обратился к жителям и попросил беречь строящийся объект.

Вот так сейчас выглядит сквер у здания мэрии Верхней Пышмы Фото: страница Ивана Соломина в соцсети «ВКонтакте»

Иван Соломин (второй справа) принял объект Фото: страница Ивана Соломина в соцсети «ВКонтакте»