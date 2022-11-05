Wildberries не успела определиться с местом постройки своего комплекса в Тюмени

Компания Wildberries не успела определиться с выбором размещения своего инвестиционного проекта в Тюмени. Тюменские власти до этого заявляли, что место для постройки логистического комплекса выберут до конца сентября.
«Окончательное решение по нахождению участка для строительства логистического центра пока не принято. Данный вопрос находится в проработке. А условия зависят от участка. До конца 2022 года будет определен земельный участок, в соответствии с выбором утверждены условия и оформлены юридические формальности», — сообщили 72.ru в региональном департаменте инвестполитики и господдержки предпринимательства. В ведомстве ранее заявили, что Wildberries примет решение по выбору земельного участка до конца сентября.
Ранее URA.RU сообщало, что Wildberries до 2024 года построит в Тюменской области крупный логистический комплекс международного уровня. На его создание планируется выделить восемь миллиардов рублей. Основательница компании Татьяна Бакальчук обосновала этот выбор тем, что в регионе есть большая точка для роста.
Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii